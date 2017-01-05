افتتاح “مركز أجيال للأطفال” بالأحساء لتوفير بيئة تعليمية نموذجية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (السلمانية والمحمدية والمعلمين)، اليوم الخميس، عن افتتاح مركز أجيال للأطفال بالسلمانية، من أجل توفير بيئة تعليمية نموذجية للأطفال قبل سنّ الدراسة (من عمر 3 – 5 سنوات)، حيث يهدف المركز إلى إيجاد بيئة تعليمية تربوية آمنة، وحفظ أوقات الأبناء في النافع والمفيد، إضافة إلى اكتشاف المواهب ورعايتها، وكذلك بناء العقول بالعلم، والبدن بالتغذية الصحية والرياضة.

ويشرف على المركز نخبة من المعلمات المتخصصات في مجالات متنوعة، حيث يتكون المركز من “دار التربية الإسلامية” وتعنى بتربية الأبناء على الأخلاق الإسلامية وحفظ القرآن الكريم وتعديل السوك، و”واحة اللغة العربية” وتعنى بتنمية مهارات الكتابة والقراءة بطرق إبداعية ومشوقة، إضافة إلى “معمل العلوم والرياضيات” ويعنى بالعلوم الطبيعية ومهارات الحساب ومعرفة الأرقام

كذلك يضم مركز أجيال للأطفال “نادي الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية” ويهتم بتأسيس الأبناء على استخدامات الحاسب الآلي ومعرفة أساسيات اللغة الإنجليزية، و”ميدان الألعاب والترفيه” ويحتوي على مجموعة من الألعاب الترفيهية وألعاب الذكاء والمسرح الترفيهي التعليمي.

وأوضحت اللجنة أن قيمة الاشتراك (3333) ريالًا للفصل الدراسي شاملة لوجبة صحية يومية للطفل، معلنة عن توفير النقل المجاني طوال الفصل الدراسي الثاني لأول 25 مستفيدًا، وللتواصل والاستفسار خلال وقت العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا الاتصال على هاتف رقم (0545252826).