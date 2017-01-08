“حكواتي هيئة الرياضة” يعزّز التسامح لدى الأطفال في “مهرجان العائلة”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ساهم حكواتي الهيئة العامة للرياضة في غرس قيم التسامح والصدق والنظافة في نفوس الأطفال من خلال الحكاية وعرض الأفلام السنمائية ضمن فعاليات البرنامج الشبابي المفتوح “مهرجان العائلة”، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الإدارة العامة للنشاطات الشبابية والفريق النسائي والذي أقيم للشباب والعوائل والأطفال في الثلاثة أيام السابقة.

وبدوره، قال الحكواتي شهاب الشهاب، “إننا دمجنا في ركن الحكواتي السينما مع الحكاية وسعينا لتدريج الحكاية من أجل أن يفهمها الطفل مع المؤثرات، حيث استخدمنا المؤثرات والتكنولوجيا تزامنًا مع التطور التكنولوجي، ونسأل الطلاب عن الفيلم لكي نحفزهم على التركيز وتطبيق كل ما تعلموه من الحكاية ونرضي الجميع بالهدايا”.

أما قائد البرنامج سعد المقهوي، فأوضح أن البرنامج استقبل نحو 4000 زائر، حيث أحتوي على العديد من الأركان كمرسم الأطفال وركن استقبال والأمنيات واستديو التصوير والخط العربي وقاعة السينما وقرية الأطفال وقرية الألغاز، فضلًا عن الأركان التي تسهم في ممارسة الهوايات المختلفة وتنمي قدراتهم الإيجابية وتطوير مهاراتهم الإبداعية بأساليب تشويقية وترفيهية تهدف إلى نشر ثقافة التفكير والإبداع والابتكار، ودعم المبدعين والمبتكرين بما يملكه من خبرة وإمكانيات، والارتقاء بالمجتمع من حالة اللاوعي بالإبداع والموهبة إلى الإدراك التام لهاتين المهارتين الأساسيتين لنمو وتطوير المجتمع.

وأضاف “المقهوي” بأن المسرح قدّم العديد من المسابقات الخاصة بالعوائل والشباب بأسلوب تربوي ترفيهي، وكذلك فقرات خفت اليد والتي حبست أنفاس الزوار في مشاهدة فقراته.



