طلاب العلوم الزراعية يجتازون دورة “تربية نحل العسل” بمحطة التدريب

الأحساء – “الأحساء اليوم”

اختتمت محطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية بجامعة الملك فيصل، دورة تدريبية بعنوان “تربية نحل العسل” قدّمها الدكتور عمرو أحمد طه، لطلاب قسم زراعة الأراضي القاحلة بكلية العلوم الزراعية والأغذية خلال الفترة (5 – 23) ربيع الأول المنصرم.

وهدفت الدورة إلى تعريف المتدربين بشروط وطرق ومواصفات إنشاء المناحل، وبالطرق الحديثة لتربية نحل العسل، وتدريبهم على العمليات النحلية المختلفة، وكذلك تعريفهم بمنتجات نحل العسل المختلفة وكيفية إنتاجها والقيمة الاقتصادية لها، ورفع كفاءتهم بما هو جديد في إدارة المناحل وطرق رفع إنتاجية الطوائف، والتدريب على طرق تشخيص ومكافحة الأمراض والآفات في مجال نحل العسل.

وقد اشتمل البرنامج التدريبي على مناقشة موضوع “إنشاء المناحل” من حيث شروط إنشاء المناحل، وشراء النحل، وتسكين طرود النحل، وفحص الطوائف، والتعرف على أفراد الطائفة، وإنتاج حبوب اللقاح، وإنتاج سم النحل، أما فيما يتعلق بموضوع “العمليات النحلية” فقد تم الحديث حول التغذية، والتقسيم، والضم، والأساسات الشمعية، والأمهات الكاذبة، والتشتية، وقطف وفرز العسل، في حين تم بحث موضوع “آفات وأمراض النحل” من حيث تربية الملكات، وإنتاج الغذاء الملكي، وآفات النحل، وطرق الوقاية والمكافحة، وأمراض النحل، وطرق الوقاية والعلاج.