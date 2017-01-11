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السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هـ, الموافق 28 يناير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

في حادث مأساوي.. تناثر أشلاء شابين إثر احتكاك دراجتهما النارية بالجبيل

في حادث مأساوي.. تناثر أشلاء شابين إثر احتكاك دراجتهما النارية بالجبيل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تناثرت أشلاء شابين ظهر اليوم الأربعاء إثر احتكاك دراجتهما النارية التي كانا يقودانها بسرعة عالية مع سيارة من نوع كوريلا في الجبيل الصناعية بالقرب من متوسط الخليج في حي الفناتير.

ونتج عن الاحتكاك قذف الدراجة النارية على نحو 600 متر من موقع الاحتكاك، حيث شوهدت أشلاء الشبابين المواطنين وأحدهما انفصل جسده نصفين وجد الأول في الطريق والآخر على الرصيف في مشهد مأساوي مروع.

وهرعت دوريات المرور والأمن الصناعية التابع للهيئة الملكية وإسعاف مستشفى الفناتير للموقع لجمع أشلاء الشابين وإقفال الطرق حول موقع الحادث. بحسب “الرياض”.

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