كشافة ثانوية الإمام النووي تكافح التعصب الرياضي بمنافسات رسل السلام

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

تصوير: محمد السلطان

دشنت كشافة مدرسة الإمام النووي الثانوية بالأحساء، صباح اليوم الخميس، وبإشراف من قائد المدرسة خليل السند، مشروعها الأول ضمن منافسات رسل السلام للتميز الكشفي تحت عنوان “التعصب الرياضي في المجتمع السعودي ودور الكشافة في مكافحته” وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الأحساء بحضور الرقيب أول تركي المسلم.

وفي الأثناء، قام كشافة المدرسة بقيادة القائد الكشفي غازي الرويشد، بوضع البنرات في دوار شارع الظهران، وتوزيع مطويات عن التعصب الرياضي على شريحة كبيرة من المجتمع.