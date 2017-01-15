“الذرمان” يتفقّد سير الاختبارات بثانوية صقر الجزيرة ويشيد بـ”ركن رعاية”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أشاد مستشار مدير عام التعليم في الأحساء عبدالله بن عيسى الذرمان، بفكرة ركن رعاية وبرنامج المستشار والذي ينفذه الإرشاد المدرسي بثانوية صقر الجزيرة بالطرف، مشيرًا إلى أن المدرسة أبدعت كثيرًا في تحقيق مفهوم “اختباري متعة” من خلال العديد من البرامج التي نفذتها ومنها “ركن رعاية”.

جاء ذلك خلال زيارة “الذرمان” التفقدية لسير الاختبارات، صباح أمس السبت، على مدارس الطرف، حيث كان في استقباله لدى وصوله للمدرسة، قائد المدرسة فهد بن سعد بوسيلوم، والمشرف التربوي الزائر للمدرسة رياض بن خالد المحيش، والمرشد المدرسي علي بن سعيد اليامي.

وفي الأثناء، قام الذرمان والمحيش بجولة شملت قاعات الاختبار ومكان تنفيذ برنامج المستشار في الصالة الرياضية، ومكان تنفيذ برنامج رعاية في مكتب المرشد المدرسي، حيث أبديا إعجابهما بالاستعداد الجيد والتهيئة الإرشادية المناسبة لكي يؤدي الطلاب اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وكان الإرشاد المدرسي قد استقبل طلاب المدرسة بالكنار والفواكه والمأكولات الخفيفة والتي ساهمت في تنشيط الذاكرة، وتناول الإفطار الصحي من قبل بعض الطلاب الذين لم يتناولوا الإفطار في البيت. كما استثمر الطلاب وجود معلمي المواد التي سيختبرونها وذلك ضمن برنامج “المعلم المستشار” والذي أسهم في تخفيف رهبة الطلاب وشحذ هممهم لأداء الاختبار في أول يوم .

هذا، وقد استقبل ركن رعاية، والذي خصص للحالات الطلابية الخاصة عددًا من الطلاب لتقديم الرعاية اللازمة لهم لأداء اختباراتهم دون أن معوقات تذكر، حيث استقبل الركن طالبًا لديه قلق شديد، وكذلك طالب مريض، وطالب منازل لديه مشكلة في فهم الأسئلة وكيفية التعامل مع الورقة، وقد تم رعاية هؤلاء الطلاب والأخذ بيدهم.

من جانبهم، عبّر العديد من طلاب ثانوية صقر الجزيرة بالطرف عن سعادتهم بما قدمته لهم المدرسة في أول يوم، مقدمين شكرهم وتقديمهم لقيادة المدرسة وللمعلمين على سهولة الأسئلة ووضوحها، وللإرشاد المدرسي على البرامج برنامج الاستقبال والضيافة والمستشار وركن الرعاية والتي أضفت لنا الكثير في المدرسة وخاصة في هذه اللحظات التي يحتاج فيها الطالب إلى حسن الاستقبال والتوجيه.

بدوره، قال المشرف التربوي الزائر للمدرسة رياض بن خالد المحيش، إن ما شاهده في مدرسة صقر الجزيرة الثانوية في الطرف في عملية التنظيم والاستعداد والاستقبال والعبارات الإرشادية الجميلة المنتشرة في قاعات الاختبارات تدل على تنظم وتخطيط وعمل مسبق من قبل فريق العمل، مضيفًا: “فلهم مني الشكر والتقدير، وأخص بذلك الإرشاد المدرسي الذي رأيت في عمله الإبداع والتجديد، وفق الله الجميع لكل خير”.



