إدارة “التقدّم” تقرّر المشاركة في بطولات حواري الأحساء وتدشّن طقم الفريق

الأحساء – علي الجميعة

تصوير : حسين الحبيب

أصدرت إدارة فريق التقدم بالمبرز، قرارات عدة مهمة تتعلق بمستقبل الفريق بكل الفئات على الصعيدين الفني والإداري، ومن أبرزها اتفاق الجميع على المشاركة في بطولات حواري الأحساء مابين كبار وصغار للإعداد السليم قبل بدء دوري الرابطة والذي يشكل البطولة الأهم لدى الإدارة.

وفي سياق آخر، قامت إدارة الفريق بتدشين طقم الفريق الذي سيشارك به في جميع البطولات المقبلة والمتوقع إقامتها خلال الشهر المقبل -بإذن الله تعالى، حيث يحمل الطقم شعار الراعي الرسمي للفريق “شركة سعد العيسى للتجارة والمقاولات”.

من جانبه، قدّم رئيس الفريق عبدالله الشهاب، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكل منسوبي الفريق، خالص شكرهم وتقديرهم لرجل الأعمال سعد العيسى؛ على حرصه الدائم لمخططات الإدارة تجاه التطور والتميز لمشوار الفريق الرياضي، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب منه على دعمه اللامحدود للارتقاء بسمعة الفريق وسط منافسيه من الفرق الأخرى، واعدين بذلك تحقيق نتائج مشرفة على جميع مشاركات الفريق صغار.