“المياه”: يتم حجز ومراجعة أي فاتورة تتجاوز 500 ريال.. ودققنا 39 ألف فاتورة بالشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء
كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد موكلي، أن الوزارة تحجز أي فاتورة مياه تتجاوز قيمتها 500 ريال لتدقيقها والتأكد من صحتها، وأن 39.6 ألف فاتورة احتجزت وجرت مراجعتها خلال الفترة الماضية بالمنطقة الشرقية.
ونفى المهندس موكلي عقب تفقده المديرية العامة للمياه بالشرقية أمس السبت، وفقاً لـ”مكة”، صحة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فواتير استهلاك سكني تترواح بين 70 إلى 400 ألف ريال، مبيناً أن هذه الفواتير لمستهلكين في القطاعين الصناعي والتجاري، وما زالت تخضع للمراجعة ولم تصدر بعد.
وأوضح أن ارتفاع فواتير المياه يعود إما لإصدارها وفق التعرفة الجديدة أو لفئة التصنيف “سكني، تجاري، وصناعي” أو لارتفاع الاستهلاك فعلاً، أو لوجود تسريبات في شبكة المياه بالعقار أو المنشأة، أو لعدم تصحيح عدد الوحدات، حسبما هو مدون في ترخيص البناء، أو لعدم صحة القراءة.
ياسيد موكلي هل التسريبات الي تقول انها احتمال تكون سبب ارتفاع التكلفه سبحان الله صدفه مع كل المواطنين ؟
اما الاحتمال الاخير انو قراءة العداد خطء فهذه ممكن تكون عشان ان والشهادة لله من سنه تقريبا ماشفت موظف فتح عداد الماي حق الييت .
انا جاتني فاتوره ٢٤٠٠ ريال وكنت اسد 89 ريال كل سته اشر تقريباً
واخيراً حولوني لمكتب التسويه وسواها لي ١٢٠٠ ريال .
إلى الإن وانا احاول ادبلها تعدت التدبيله ١٠ مرات ما وصل للمبلغ الي في الفاتوره . وفوق كذا يقول لا تسدد خلنا نشوف العداد بالرغم ان العداد اكتروني يعني جديد ، وصورت لهم العداد وقال هذا غير صحيح .
حلوها عاد ،، ولست لوحدي معي الكثير والي رافعين شكاوي .