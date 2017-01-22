تعرّف عليها.. 6 فوائد مهمة لعصير البطاطس

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تحتوي البطاطس على إنزيمات ومغذيات توجد بكثرة في قشرته وتحتها مباشرة، ومن الأفضل تناولها نيئة ليستفيد الجسم منها أكثر، وتعد البطاطس من أفضل مصادر فيتامين ‘‘سي‘‘، ومن فوائد عصير البطاطس:

1ـ يعمل على علاج التهابات الجسم، والتي تسبب آلام المفاصل وخاصة الكوع والرقبة والكتف والركبة.

2ـ يحتوي عصير البطاطس النيئ على مضادات للأكسدة التي تحسّن وظائف الكليتين، وتحسن الدورة الدموية، وتخفف الكولسترول الضار.

3ـ البطاطس النيئة تخفف حموضة المعدة، وتقلل نمو الميكروبات التي تزدهر في البيئة الحامضية، وتساعد على خفض احتمالات العدوى والالتهابات، إلى جانب أن البطاطس غني بفيتامين ‘‘سي‘‘ الذي يقوّي المناعة.

4ـ وضع عصير البطاطس على الجلد مباشرة يعالج الإكزيما بشكل فعّال، وشرب عصير البطاطس يومياً لمدة 10-15 يوماً يعالج الإكزيما في فصل الشتاء.

5ـ إذا كنت تعاني من النقرس تناول عصير البطاطس النيئ مرتين في اليوم، سيساعدك ذلك على التخلص من حمض اليوريك الزائد وغسل الكلى وتحسين وظائفها.

6ـ إذا كنت تعاني من عسر الهضم أو الحموضة أضف ملعقتين من عصير البطاطس إلى كوب ماء وتناوله يومياً لمدة أسبوع أو أسبوعين، سيخفف ذلك الانتفاخ والحموضة واضطرابات المعدة الأخرى.

ولإعداد عصير البطاطس، قشّر حبة البطاطس وقطّعها إلى مكعبات صغيرة، ثم أضف الماء وأعصرها في عصارة الجزر، ويمكنك أيضاً إضافة الشمندر (البنجر) والجزر وشريحة أو اثنين من الزنجبيل وبعض العسل إلى العصير لزيادة الفوائد.