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السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هـ, الموافق 28 يناير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مسؤول بالتعليم: خفض رواتب المعلمين مجرد “شائعة”

مسؤول بالتعليم: خفض رواتب المعلمين مجرد “شائعة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اعتبر مصدر مسؤول في وزارة التعليم، ما أُثير عن صدور تنظيم بشأن سُلّم ودرجات المعلمين أو إعادة هيكلة رواتبهم وخفضها، مجرّد “شائعة”، مؤكداً استمرار رواتب المعلمين والمعلمات كما هي دون خفضها إلا بعد تقاعدهم من العمل الميداني.

وذكر المصدر وفقاً لـ”الحياة”، أن عدد متقاعدي هذا العام تجاوز 20 ألف معلم ومعلمة بجميع إدارات تعليم المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة في “حِيرة” من أمرها بشأن سد النقص الناتج عن ذلك في مدارس التعليم العام.

وأقرّ المصدر بأنّ تقاعد هذا العدد الكبير من المعلمين أحدث ربكة في العملية التعليمية، وأجبر إدارات عدد من المناطق على تكليف معلمين ومعلمات في مدارس أخرى لسد العجز.

الجدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أعلن مؤخراً أن عدد المتقدمين على التقاعد المبكر على مستوى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بلغ نحو 19 ألف معلم ومعلمة.

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١ تعليق

  1. لعلاج التقاعد المبكر ضعوا (لماذا) تقاعد هذاالكم من المعلمين
    ثم ضعوا الحلول وتقل نسبة المتقاعدين المبكرة

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