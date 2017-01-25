تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هـ, الموافق 28 يناير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التعليم”: الإعلان عن المرحلة الثانية من “خبرات” قريبًا

“التعليم”: الإعلان عن المرحلة الثانية من “خبرات” قريبًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعتزم الإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج خبرات قريباً، وسيكون على مسارين مختلفين.

وقال “العصيمي” عبر حسابه على موقع “تويتر”: إن “أحد المسارات سيكون لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية والآخر للمعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات بالإضافة إلى القيادات المدرسية، والمرشدين ومشرفي المواد”، وأهاب بالراغبين في الالتحاق بالبرنامج هذا العام الاستفادة من هذه الفترة في تطوير لغتهم الإنجليزية.

وأشار إلى هذا التوجيه يأتي بناء على توجيهات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في اجتماعه بفريق برنامج خبرات اليوم، الأربعاء، وإقراره لخطة تطوير برنامج التطوير المهني النوعي خبرات في نسخته الثانية.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مركز الملك سلمان يوزيع 30 ألف سلة غذائية في الصومال

مركز الملك سلمان يوزيع 30 ألف سلة غذائية ...

“المرور” يحدد المخالفات التي تستوجب حجز المركبة بشكل فوري

“المرور” يحدد المخالفات التي تستوجب حجز المركبة بشكل ...

“التعليم”: مساعي توطين الوظائف الأكاديمية للمؤهلين مستمرة

“التعليم”: مساعي توطين الوظائف الأكاديمية للمؤهلين مستمرة

“كورونا”.. تسجيل حالة إصابة جديدة في جدة

“كورونا”.. تسجيل حالة إصابة جديدة في جدة

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*