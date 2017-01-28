“الناجم” يوجّه انتقادات لاذعة لطريقة لبس الإزار الأحسائي في المهرجانات

الأحساء اليوم – “خاص”

أثارت تغريدات الأكاديمي ومدير دارة الملك عبدالعزيز في المنطقة الشرقية السابق والباحث التاريخي الدكتور سعد الناجم، التي وجه خلالها انتقادات لاذعة تعليقًا على لباس أحد المشاركين في مهرجان تمور الأحساء، مؤكدًا أن هذا ليس لباس أهل الأحساء، أثارت حراكًا وردودًا واسعة بين النشطاء.

واعتبر “الناجم”، في تعليقه -عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”- على الصورة التي تظهر شخصًا يرتدي ثوبًا فوقه إزارًا إضافة إلى الغترة والعقال يقدّم “المشموم” في أحد المناسبات التي أقيمت مؤخراً في الأحساء، أن ارتداء الإزار بهذه الطريقة يحمل إهانة للباس السعودي (العقال والغترة)، ويجب أن يحاسب المسؤول عليه، وخاصة أن المسوؤلين عن التنظيم لم يسألوا المتخصصين.

وتابع “الناجم”، الذي وثّق ما ذهب إليه بصور قديمة من تاريخ الأحساء توضح الطريقة الصحيحة للباس أهل الواحة للإزار: “الناس تلبس ما تشاء على مستوى الشخصي ما لم تخدش حياء المجتمع، ولكن خلافنا ألا تظهره في المناسبات لتقول للناس والزائر هذا لبسي التقليدي بهذه الصورة”. مضيفًا: “مشكلة بعضنا جهله ما يمثل له الهوية والخصوصية المناطقية نحن عرب لنا تاريخنا الحضاري الطويل في هذه المنطقة، ونرفض الاختطاف باسم التراث أو اللكنات”.

وبين مؤيد لـ”الناجم” ومتحفظ؛ تفاعل الكثير من النشطاء، حيث قال عبدالعزيز الموسى: “للأسف يتلاعبون بصورة وتاريخ البلد، واتفق معك في محاسبة المسؤولين بحجة التراث!”، كذلك علّق إبراهيم المحبوب: “أنا شخصيًا لم أرَ أحدًا يلبس مثل هذا اللبس في حياتي. لكنّ المغفلين كثيرون، ماذا نعمل؟ لكن لعله يعكس مستوى الفكر والتنظيم”.

وذكر جمال التميمي: “مناسبة رسمية، ولذلك يجب الالتزام بالزي الحقيقي لأهل الأحساء؛ رأيت الصورة؛ لباس غريب على المنطقة الشرقية بالكامل وليس الأحساء فقط”؛ لتضيف “أمـل”: “يالله! وبكل ثقة عارضين هذا الشكل المضحك المبكي بمهرجان وجمهور كبير!”.