مصادر: حرمان “البدون” من “حساب المواطن”.. و”العصيمي”: يحق لذوي الاحتياجات الخاصة التسجيل

كشفت مصادر مطلعة عن حرمان فئة “البدون” من التسجيل ببرنامج “حساب المواطن”؛ لعدم حملهم وثائق ثبوتية، فيما أعلن المشرف العام على البرنامج شموله لذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تصرف لهم إعانات.

وبررت المصادر، وفقاً لما أوردت صحيفة “الوطن”، رفض السماح للبدون بالتسجيل في “حساب المواطن”، بأن البرنامج يشمل فقط الأسر السعودية والأفراد المستقلين وحاملي بطاقات التنقل والأم السعودية المتزوجة من أجنبي، إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أوضح المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” ماجد العصيمي، أن ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تصرف لهم إعانات ومساعدات مالية من مراكز التأهيل وغيرها يحق لهم التسجيل والاستفادة من البرنامج، مشيراً إلى أن “حساب المواطن” لا يلغي الحافز أو الضمان الاجتماعي والتقاعد والمعونات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت العصيمي إلى أن مزاولي الأنشطة التجارية يمكنهم الاستفادة من البرنامج، شريطة الإفصاح عن المردود المالي الناتج عن أنشطتهم التجارية.