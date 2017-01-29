25ألف زائر لمهرجان التمور وصناعة البشت الأحسائي حاضرة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

سجّل مهرجان تسويق تمور الأحساء “ويا التمر أحلى 2017″، حضور أكثر من 25 ألف زائر منذ انطلاقه حتى اليوم الرابع وسط توقعات بتضاعف العدد خلال الأيام المقبلة، وخصوصًا أن الأيام الحالية تشهد إجازة مدرسية في المملكة ودول الخليج العربي.

وشهد المهرجان حضورًا كبيرًا للوفود من داخل المملكة وخارجها خلال الأربعة أيام الماضية منها “الوفد الآسيوي، الأمريكي، الكندي، العماني، وفد مملكة البحرين”، والذين عبروا عن إعجابهم الكبير بالمهرجان، كذلك تميز ركن التمور التحويلية بنشاط مبيعات كبير والطلب على التمور المحشية باللوز والكازو والمكسرات والمعمول وبالأحجام المختلفة والتي يفضلها الكثير لتقديمها للضيوف خلال المناسبات والضيوف.

البشت الأحسائي

وفي أحد أركان سوق قيصرية الأحساء المبدعة وسط المهرجان، يمسك “الحِرفي” ناصر الحمد بالإبرة وخيوط الزري الذهبي ليحيك البشت “المشلح” الأحسائي، متحديًا كل الآلات الحديثة والتطريز التقني؛ ليجسد بذلك عراقة التاريخ والتراث في الأحساء.

يقول الحايك الحمد: “إذا مررت بالأحساء فعليك بالتمر الخلاص وفخار جبل القارة والبشت الأحسائي”، موضحًا أن صناعة البشت اشتهرت وتميزت بالأحساء بجودتها ونوعيتها التي ميزتها عن بقية الصناعات المحلية والعربية والأجنبية في حياكتهم للبشوت العربية المتنوعة.

وبيّن أن حياكة البشت تبدأ بعملية الترسيم بحسب المقاسات تليها عملية السراجة وتوضع البطانة” عبارة عن قطعة قماش أقرب إلى لون الزري للتقوية”، ثم السموط أي الفراش، وبعد ذلك التركيب الأعلى للطوق، ثم تأتي مرحلة الهيلة وهي حشو الزخرفة، وبعدها التركيب السفلي للداير، ثم البروج وهي الأكثر كلفة من حيث التصنيع نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستخدمة فيها، وكذلك وجوب الدقة الشديدة في تركيبها، وبعد إنجاز البروج يتم تركيب الزري كنقشة أخيرة.

وأضاف “الحمد” بأن الزري هو عبارة عن خيوط حريرية مستوردة تتخذ عادة لوني الذهب والفضة، وتأتي “البردخة” في المرحلة الأخيرة، حيث يوضع الزري المخاط على قطعة خشب ويتم طرقه بمطارق خاصة لصقله.

حرف يدوية ومشاهد تمثيلية

وفي ركن سوق القيصرية، امتزجت الحرف اليدوية مع طابع المشاهد التمثيلية على المسرح المخصص، حيث ساهمت المشاهد التمثيلة المقدمة في الإقبال الكبير من الزوار والتي قدم فيها المشهد التمثيلي “ليلة عمر” من تأليف سلطان النوه وإخراج شهاب الشهاب، و”نخيل الإبداع” من تأليف سلطان النوه وإخراج محمد الحمد، و”فن التجارة” من تأليف وإخراج شهاب الشهاب، حيث يتحدث الأول عن مصاريف الزواج المبالغ فيها ودخول الزوج السجن ليلة زواجه، والثاني يتحدث عن النخيل وكيفية الاستفادة منها بالاستثمار كمنتجات التمور التحويلية، والمشهد الثالث يتحدث عن فن التجارة بين تاجرين.

وأقيم في معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية ورش فنية أمام الزوار لفنانين وفنانات من الأحساء وخارجها، وشكلت الفنانة التشكيلية سمر الدوسري قصة العشق بينها وبين طبيعة الأحساء برسمة للنخلة معبرة عن عشقها العميق للأحساء، والمشاركة في تقديم ورشة عمل مع قروب فنانات الأحساء البالغ عددهن 10 فتيات، كما قدمت الدوسري بروازًا يحمل هاشتاق “أنا أحب الأحساء”، خصص للزوار من أجل التقاط الصور التذكارية للمهرجان من خلال البرواز، وأكدت الدوسري أن هواية الرسم تمثل متنفسًا لها كونها الهواية التي تفضلها منذ صغر سنها.

عروض للأطفال

وبدورها، نوّهت مشرفة الفعاليات النسائية في المهرجان نوير الزلفاوي، بأهمية المسرح لدى الأطفال الذي يساعد على تعريفهم بنخيل وتمور الأحساء بصورة أسرع، مُشيرة إلى أن الفعاليات اليومية تتضمن عروض توعوية تربوية هادفة لأمانة الأحساء, ومن أهمها العروض التوعوية وتقديم مسابقات عن التمور من خلال برنامج “طاسة وقرطاسة” وهو عبارة عن مسابقة إلكترونية ثقافية توعوية تتضمن مجموعة من الأسئلة، موضحة أن المسرح يشهد يوميًا إقبالًا كبيرًا من الأطفال بأعداد تصل للمئات.

فن الفريسة

وتجد الفلكلورات الشعبية بمهرجان “ويا التمر أحلى 2017” في المسرح الخارجي وداخل ممرات المعرض اهتمامات كبيرة من الزوار لهذا الموروث الشعبي، حيث تقدم الفرق الشعبية ألوانًا متعددة ومنها لون الفريسة وهي رقصة تؤدى في الاحتفالات الوطنية والمناسبات وتعتمد على إيقاع الفن العاشوري، وما يميزها هو مجسم على شكل فرس يثبت على كتفي رجل يجيد الرقص بالفريسة ويقابله رجل آخر ملثم ويتبادلان الرقص معًا.



