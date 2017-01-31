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الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 3 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“ساهر” يستعين بجهاز جديد لرصد متجاوزي الخط الأصفر

“ساهر” يستعين بجهاز جديد لرصد متجاوزي الخط الأصفر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر عن إدخال جهاز آلي متطوّر على منظومة “ساهر” لرصد المخالفات المرورية للمتهورين ومتجاوزي الخط الأصفر للطرق، على أن يطبّق في مناطق المملكة المشمولة بتغطية المنظومة.

ويُعد “FM1” أحدث الأجهزة العالمية في مجال الرصد الآلي، التي تحتاجها المملكة بشّدّة للتصدي لأكبر أسباب الحوادث القاتلة على الطرق التي غالباً ما يكون سببها التجاوز بسرعات عالية، بحسب “المدينة”.

ويمتاز الجهاز الألماني الصنع بـ”12″ ميزة كقدرته على رصد المركبات المتجاوزة للخط الأصفر على الطريق، وتحديد نوع المركبة أو الشاحنة، وصغر حجم الجهاز ووزنه، مما يجعل التعامل معه أسهل، كما يغطي ٦ مسارات.

ويتم ضبط الجهاز عن طريق الحاسب المحمول أو شاشة النظام، التي تعمل بنظام اللمس، ويعتبر أقلّ استهلاكًا للكهرباء مقارنة بأجهزة الرصد الأخرى، ويتحمل الحرارة بدرجات أعلى.

ويعتبر “FM1” ذا دقة رصد أفضل مقارنة بالجهاز القديم، ويمنح جودة تصوير أفضل، حيث يرصد من سرعة ١٠ كلم/ ساعة حتى ٣٠٠ كلم/ ساعة، وبإمكانية رصد أكثر من مركبة في نفس الوقت، ويمكن استخدامه في أوضاع ومواقف عبر السيارات والحامل الثلاثي والكبائن الثابتة والمتحرّكة.

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