عائلة “الجمعة” تحتفل بزفاف ابنها “قاسم”

الأحساء – علي الجميعة

في ليلة غمرتها البهجة والسرور، احتفلت عائلتي الجمعة والبوحمد، يوم أمس الإثنين، بحفل زفاف الشاب “قاسم” ابن الحاج محمد عبدالوهاب الجمعة على كريمة عبدالحميد حسين البوحمد، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء.

ومن جانبها، تهنئ أسرة صحيفة “الأحساء اليوم” العروسين، متمنية لهما حياة سعيدة وبالرفاه والبنين، وألف ألف مبروك.