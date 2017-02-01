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الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 3 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

دعوى قضائية بين زوجين بسبب خلاف حول تسمية مولودهما الجديد

دعوى قضائية بين زوجين بسبب خلاف حول تسمية مولودهما الجديد

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تطور خلاف بين زوجين حول تسمية مولودهما الجديد إلى اعتداء الزوج على أهل زوجته، ما دفعهم إلى تحرير محضر بحقه، لتحيل الجهات الأمنية القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبدأت القصة، وفقاً لـ”المدينة”، عندما فاجأ المخاض الزوجة وهي في بيت أهلها، فنقلها شقيقها للمستشفى قبل وصول زوجها، وعندما وضعت مولودها اختارت له اسم شقيقها، ما أغضب الزوج، الذي كان يريد تسمية مولوده باسم شقيقه، وتطور الخلاف إلى تعدي الزوج على أهل زوجته، ليتحول النزاع حول تسمية المولود إلى نزاع قضائي.

وفيما يسعى أقارب ومعارف الطرفين للصلح بينهما وشطب هذه الدعوى المثيرة، وإقناع الزوجة وأهلها بالتنازل عن الدعوى، يبقى اسم المولود معلقاً بين الزوج والزوجة.

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١ تعليق

  1. إسم المولود المفترض أن يتم بالإتفاق بين الزوجين لا من طرف واحد ثم إن الإعتداء على الأنساب ليس من شيم العرب على الجميع الإحتكام للعقل وعدم تضخيم الخلاف فما يربط بعضهما البعض أكبر من ذلك؟؟؟؟؟؟!!!!!!

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