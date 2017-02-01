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الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 3 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالفيديو.. عمّال ملحمة بسلوى ينقلون اللحوم بسيارة مكشوفة والأمانة تحقّق

بالفيديو.. عمّال ملحمة بسلوى ينقلون اللحوم بسيارة مكشوفة والأمانة تحقّق

الأحساء – خاص

وثّق مقطع فيديو رصده أحد المواطنين صباح اليوم الأربعاء، نقل عمال إحدى الملاحم بمحافظة سلوى الحدودية، للحوم بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية لمسافة نحو خمسة كيلومترات، حيث يظهر المقطع تحميل اللحم من داخل الصندوق الحديدي لسيارة نقل مكشوفة ودون تغليفه.

وأبدى صاحب المقطع، تعجبه من انعدام التجهيز الصحيح لنقل هذه اللحوم وتوفر عامل النظافة، متسائلًا: أين المسؤولون؟ وإلى متى سيظل الأجانب بهذه الطريقة بلا أمانة ولا ذمة ولا ضمير، مؤكدًا أن هذا الوضع يمثل عبئًا على صحة المواطن، ومطالبًا بلدية سلوى بتطبيق الأنظمة من خلال محاسبة العمال وإغلاق الملحمة.

وأكد المواطن، لـ”الأحساء اليوم” -تحتفظ الصحيفة بمعلوماته- أنه تفاجأ بهذا الإهمال، مشيرًا إلى أنه أرسل إلى الأمانة المعلومات حول هذه الواقعة عبر تطبيقاتها الرسمية.

وبدورها، تواصلت صحيفة “الأحساء اليوم”، مع أمانة الأحساء عبر متحدثها الإعلامي خالد بووشل، الذي أكد أن الأمانة ستقوم بالتحقق من الموقع المذكور، وعمل الإجراءات النظامية في حال ثبوت المخالفة، كما شكر بدوره المواطن الذي يقوم بدور الرقيب.

 

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١ تعليق

  1. حذرنا كثير من هذة العماله بالذات اللي تعمل في بيع اللحوم في سلوى لايعرف مصدر اللحوم وهل يوجد كرت الصحة لمزاوله العمل وكيف يعطى تصريح نقل بدون سيارة على الاقل تكون مقفلة او ثلاجة تلافيا للاضرار بصحة الناس اخواني امانة الاحساء شكرا الامين ورئيس بلدية الهفوف نامل التاكد من الشهادات الصحية والاقامات احتمال بعضهم يعمل ببطاقة احد يشبه له او اقامة شخص مسافر او غير موجود فتح التحقيق والتاكد من هويات العاملين ومن اين اتو ياللحوم ومن سمح لهم بنقلها بالطريقة المخالفة

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