بالفيديو.. عمّال ملحمة بسلوى ينقلون اللحوم بسيارة مكشوفة والأمانة تحقّق

الأحساء – خاص

وثّق مقطع فيديو رصده أحد المواطنين صباح اليوم الأربعاء، نقل عمال إحدى الملاحم بمحافظة سلوى الحدودية، للحوم بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية لمسافة نحو خمسة كيلومترات، حيث يظهر المقطع تحميل اللحم من داخل الصندوق الحديدي لسيارة نقل مكشوفة ودون تغليفه.

وأبدى صاحب المقطع، تعجبه من انعدام التجهيز الصحيح لنقل هذه اللحوم وتوفر عامل النظافة، متسائلًا: أين المسؤولون؟ وإلى متى سيظل الأجانب بهذه الطريقة بلا أمانة ولا ذمة ولا ضمير، مؤكدًا أن هذا الوضع يمثل عبئًا على صحة المواطن، ومطالبًا بلدية سلوى بتطبيق الأنظمة من خلال محاسبة العمال وإغلاق الملحمة.

وأكد المواطن، لـ”الأحساء اليوم” -تحتفظ الصحيفة بمعلوماته- أنه تفاجأ بهذا الإهمال، مشيرًا إلى أنه أرسل إلى الأمانة المعلومات حول هذه الواقعة عبر تطبيقاتها الرسمية.

وبدورها، تواصلت صحيفة “الأحساء اليوم”، مع أمانة الأحساء عبر متحدثها الإعلامي خالد بووشل، الذي أكد أن الأمانة ستقوم بالتحقق من الموقع المذكور، وعمل الإجراءات النظامية في حال ثبوت المخالفة، كما شكر بدوره المواطن الذي يقوم بدور الرقيب.