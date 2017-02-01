أمانة الأحساء تتفاعل وتغلق الملحمة المخالفة للاشتراطات الصحية بسلوى

الأحساء – خاص

في تجاوب سريع، تفاعلت أمانة الأحساء، مع ما نشرته صحيفة “الأحساء اليوم”، حول مقطع فيديو وثّقه أحد المواطنين صباح اليوم الأربعاء، يوضح نقل عمال ملحمة بمحافظة سلوى الحدودية، للحوم بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث قامت الأمانة بإغلاق الملحمة وتغريمها مع مصادرة اللحوم محل الواقعة.

وبدوره، أوضح المتحدث الإعلامي لأمانة الأحساء خالد بووشل، في تعقيب إلحاقي على الخبر الذي نشرته صحيفة “الأحساء اليوم”، أن بلدية سلوى ممثلة في صحة البيئة باشرت المحل بعد البلاغ، وتبيّن لها بنقل اللحوم بطريقة غير صحية من خلال نقلها مكشوفة، مؤكدًا أنه تم على إثرها إغلاق المحل، ومصادرة اللحوم التي نقلت بطريقة غير صحية، وتطبيق الغرامة اللازمة لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وكانت “الأحساء اليوم” قد نشرت مقطع فيديو وثّقه أحد المواطنين لنقل عمال إحدى الملاحم بمحافظة سلوى، للحوم بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية لمسافة نحو خمسة كيلومترات، بعنوان “بالفيديو.. عمّال ملحمة بسلوى ينقلون اللحوم بسيارة مكشوفة والأمانة تحقّق“، حيث يظهر المقطع تحميل اللحم من داخل الصندوق الحديدي لسيارة نقل مكشوفة ودون تغليفه، فيما أبدى صاحب المقطع، تعجبه من انعدام التجهيز والنظافة.

وطالب صاحب المقطع، بلدية سلوى بتطبيق الأنظمة من خلال محاسبة العمال وإغلاق الملحمة، مؤكدًا في حديثه لـ”الأحساء اليوم”، أنه تفاجأ بهذا الإهمال، مشيرًا إلى أنه أرسل إلى أمانة الأحساء المعلومات حول هذه الواقعة عبر تطبيقاتها الرسمية والتي قامت بدورها بإغلاقه بعد ثبوت المخالفة.