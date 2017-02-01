حسانا بحاجة إلى مهرجانات بيئية

كتب للأحساء اليوم: عايض العرجاني

لم تسنح لي الفرصة لتلبية الدعوة الكريمة التي تلقيتها لحضور انطلاق مهرجان الصحراء الدولي العاشر، الذي بدأ يوم الخميس الماضي بمنطقة حائل بتنظيم من إمارة حائل، وينظّم بالشراكة مع جهات حكومية عدة بالمنطقة، وبمشاركة بعض الرعاة من القطاع الخاص، وقد كنت عازمًا -لولا ظروف خاصة- حضور المهرجان الذي حقق نجاحات كبيرة في النسخ السابقة وأسهم في إبراز هوية المنطقة سياحيًا وتنشيطها اقتصاديًا، وحظي بتغطيات إعلامية لنقل فعالياته وبرامجه التي كانت لها أصداء واسعة دعت الكثير من الشباب والأسر لشد الرحال لهذا المهرجان الذي ذاع صيته داخل المملكة وخارجها لما يحتويه من فعاليات وبرامج ناجحة جذبت محبي السياحة البيئة وعشاقها من المملكة ودول الخليج لحضوره والاستمتاع بفعالياته وزيارة المتنزهات والمواقع السياحية والأثرية بالمنطقة.

نجاح مهرجان حائل ومعظم المهرجانات البيئية الموسمية التي حقّقت مكاسب اقتصادية وسياحية بشهادة الاقتصاديين وصناع السياحة والمهتمين بها، وكان لها انعكاسات إيجابية في دفع عجلة السياحة المحلية وإنعاشها؛ كانت سببًا في تحفيز بعض المناطق والجهات لإقامة مهرجانات مشابهة في فكرتها، وأضحى هذا النوع من المهرجانات التي تحاكي التراث والبيئة وتقام في فصول السنة المعتدلة في طقسها مطلبًا للمجتمع بمعظم فئاته العمرية واهتماماته.

إلا أنني أجهل أسباب غياب محافظة بحجم الأحساء عن خارطة تنظيم المهرجانات البيئية على الرغم من امتلاكها المقومات والعوامل والبيئة المناسبة لتنظيمه، فالأحساء لديها صحارٍ شاسعة غنية بالتضاريس المذهلة كصحراء الربع الخالي الشهيرة بتنوع تضاريسها الجغرافية وطقسها المعتدل في فصل الشتاء وصحراء الجافورة وصحراء الدهناء وغيرها من الصحاري المفتوحة المحيطة بالأحساء، ولديها السهول والهضاب والتلال والشواطئ البحرية الجميلة، كما تتميز بموقع جغرافي فريد كبوابة للمملكة على معظم دول الخليج وقربها كذلك من بعض محافظات ومناطق المملكة، وهذه كلها مزايا تؤهل الأحساء لأن تصبح وجهة لعشاق سياحة الصحراء في معظم فصول السنة سواء من سياح الداخل أو من سياح دول الخليج وحتى من دول العالم؛ إذا ما نظم فيها مهرجان بيئي ترفيهي ثقافي بشكل جيد، وروج له بشكل مدروس وجاذب، فالسائح والمتنزه سيجد المتعة في طبيعة الصحراء وهدوئها وسكينتها والاستمتاع بهطول الأمطار في الصحراء، والدخول في عالم الاستكشاف والمغامرات كالقيادة على الكثبان الرملية والتزلج على الرمال، والاستمتاع بالهواء النقي وبمنظر الشروق أو الغروب، وجلسات السمر تحت ضوء القمر والنجوم و”شبة النار”، وحتى ممارسة السياحة الاستشفائية بالاعتماد على شمس الصحراء الدافئة التي تسهم في علاج العديد من الأمراض.. كلها أجواء سياحية في فضاء مكشوف تتيح للسائح الاستمتاع بعالم الطبيعة الصحراوية.

وحتى يكون المهرجان شاملًا متنوعًا، عليه أن يضم فعاليات ثقافية وتاريخية منوعة، وذلك لربط الحاضر بالماضي والتعرف على حياة أسلافنا ونمط عيشهم في الصحراء، إذ ارتبط تاريخ أهالي الجزيرة العربية بالصحراء، وعاشوا فيها في القرون الماضية حياة كفاح وعصامية وتكاتف للتغلب على ظروف الحياة ومشقتها، فالتعريف بنمط حياتهم ومعيشتهم ومواجهتهم لقسوة الحياة وظروفها ومعرفة قيمهم الاجتماعية ووسائل نقلهم ومعرفة حرفهم وحكاياتهم وشعرهم؛ كلها تستحق الاهتمام وتعريف الأجيال بحال أسلافهم قبل مئات السنين في الجزيرة العربية.

أتمنى أن تدرك الجهات المنظمة للمهرجانات في الأحساء أهمية تنظيم مهرجان بيئي شتوي في الأحساء مخصص للسياحة الصحراوية، وأن تكون هناك شراكة فعالة بين بعض الجهات كهيئة السياحة والأمانة والغرفة التجارية وجامعة الملك فيصل وغيرها من الجهات الأخرى للعمل على تنظيمه.