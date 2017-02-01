حسانا بحاجة إلى مهرجانات بيئية

كتب للأحساء اليوم: عايض العرجاني
لم تسنح لي الفرصة لتلبية الدعوة الكريمة التي تلقيتها لحضور انطلاق مهرجان الصحراء الدولي العاشر، الذي بدأ يوم الخميس الماضي بمنطقة حائل بتنظيم من إمارة حائل، وينظّم بالشراكة مع جهات حكومية عدة بالمنطقة، وبمشاركة بعض الرعاة من القطاع الخاص، وقد كنت عازمًا -لولا ظروف خاصة- حضور المهرجان الذي حقق نجاحات كبيرة في النسخ السابقة وأسهم في إبراز هوية المنطقة سياحيًا وتنشيطها اقتصاديًا، وحظي بتغطيات إعلامية لنقل فعالياته وبرامجه التي كانت لها أصداء واسعة دعت الكثير من الشباب والأسر لشد الرحال لهذا المهرجان الذي ذاع صيته داخل المملكة وخارجها لما يحتويه من فعاليات وبرامج ناجحة جذبت محبي السياحة البيئة وعشاقها من المملكة ودول الخليج لحضوره والاستمتاع بفعالياته وزيارة المتنزهات والمواقع السياحية والأثرية بالمنطقة.
نجاح مهرجان حائل ومعظم المهرجانات البيئية الموسمية التي حقّقت مكاسب اقتصادية وسياحية بشهادة الاقتصاديين وصناع السياحة والمهتمين بها، وكان لها انعكاسات إيجابية في دفع عجلة السياحة المحلية وإنعاشها؛ كانت سببًا في تحفيز بعض المناطق والجهات لإقامة مهرجانات مشابهة في فكرتها، وأضحى هذا النوع من المهرجانات التي تحاكي التراث والبيئة وتقام في فصول السنة المعتدلة في طقسها مطلبًا للمجتمع بمعظم فئاته العمرية واهتماماته.
إلا أنني أجهل أسباب غياب محافظة بحجم الأحساء عن خارطة تنظيم المهرجانات البيئية على الرغم من امتلاكها المقومات والعوامل والبيئة المناسبة لتنظيمه، فالأحساء لديها صحارٍ شاسعة غنية بالتضاريس المذهلة كصحراء الربع الخالي الشهيرة بتنوع تضاريسها الجغرافية وطقسها المعتدل في فصل الشتاء وصحراء الجافورة وصحراء الدهناء وغيرها من الصحاري المفتوحة المحيطة بالأحساء، ولديها السهول والهضاب والتلال والشواطئ البحرية الجميلة، كما تتميز بموقع جغرافي فريد كبوابة للمملكة على معظم دول الخليج وقربها كذلك من بعض محافظات ومناطق المملكة، وهذه كلها مزايا تؤهل الأحساء لأن تصبح وجهة لعشاق سياحة الصحراء في معظم فصول السنة سواء من سياح الداخل أو من سياح دول الخليج وحتى من دول العالم؛ إذا ما نظم فيها مهرجان بيئي ترفيهي ثقافي بشكل جيد، وروج له بشكل مدروس وجاذب، فالسائح والمتنزه سيجد المتعة في طبيعة الصحراء وهدوئها وسكينتها والاستمتاع بهطول الأمطار في الصحراء، والدخول في عالم الاستكشاف والمغامرات كالقيادة على الكثبان الرملية والتزلج على الرمال، والاستمتاع بالهواء النقي وبمنظر الشروق أو الغروب، وجلسات السمر تحت ضوء القمر والنجوم و”شبة النار”، وحتى ممارسة السياحة الاستشفائية بالاعتماد على شمس الصحراء الدافئة التي تسهم في علاج العديد من الأمراض.. كلها أجواء سياحية في فضاء مكشوف تتيح للسائح الاستمتاع بعالم الطبيعة الصحراوية.
وحتى يكون المهرجان شاملًا متنوعًا، عليه أن يضم فعاليات ثقافية وتاريخية منوعة، وذلك لربط الحاضر بالماضي والتعرف على حياة أسلافنا ونمط عيشهم في الصحراء، إذ ارتبط تاريخ أهالي الجزيرة العربية بالصحراء، وعاشوا فيها في القرون الماضية حياة كفاح وعصامية وتكاتف للتغلب على ظروف الحياة ومشقتها، فالتعريف بنمط حياتهم ومعيشتهم ومواجهتهم لقسوة الحياة وظروفها ومعرفة قيمهم الاجتماعية ووسائل نقلهم ومعرفة حرفهم وحكاياتهم وشعرهم؛ كلها تستحق الاهتمام وتعريف الأجيال بحال أسلافهم قبل مئات السنين في الجزيرة العربية.
أتمنى أن تدرك الجهات المنظمة للمهرجانات في الأحساء أهمية تنظيم مهرجان بيئي شتوي في الأحساء مخصص للسياحة الصحراوية، وأن تكون هناك شراكة فعالة بين بعض الجهات كهيئة السياحة والأمانة والغرفة التجارية وجامعة الملك فيصل وغيرها من الجهات الأخرى للعمل على تنظيمه.
نرجوا من صاحب القرار وألأامانه على وجه الخصوص الاهتمام بالبيئة و وضعها من أولوياتها والبحث عن مسبباتها ومعالجتها لما وصل إليه التلوث البيئي في الأحساء لدرجات عاليه نافسنا فيها الجبيل الصناعيه وأصبحت مهدد قوي لصحة الإنسان ومن اسباب إنتشار الأمراض السرطانية المستعصيه في الأحساء ، وبالنسبة لي أرى حرق النفايات البلاستيكية أولها ويجب منعها وخاصة مخلفات الاستراحات
اشكر لك التذكير بالبيئه والإهتمام بها لعله يجد صداه عند صاحب القرار للحفاظ عليها من هذا التدمير الممنهج وللحد من هذا التجاوزات على البيئه من المخلفات البلاستيكية او في الواحه الزراعيه من حرق نفايات الاستراحات
من صلب اختصاص الامانه أما التمور فالأولى إسعاد أهالي الاحساء المزارعين بإنشاء سوق تمور يخدمهم وبالأخص الدوله أنفقت ميات الملايين لهذا الصرح ولم نرى على الواقع إلا القليل فأين ذهبت هذه الأموال أما هذه المهرجانات جيده وتخدم التجار والمسؤولين للتغطية على إهمال مسؤولياتهم حسب الاختصاص والله المستعان والغرفة التجاريه هي المناط بها هذه الأمور فهل هذا الزواج موقت ام دايم بين الامانه والغرفة
اولا اشكر امانة الاحساء على اقامة مرجان وَيَا التموراحلى بصالة الغرفة التجارية للمعارض وأول مرةارى حرفي الاحساء خصص لهم موقع ولذااعتبره مهرجان ولكن المستفيد منه اكثر تجار ملاك مصانع التمور كان بالأولى يكون مصاحبا لحراج التمور والمسمى للتمور وطن بمدينة التمور لان الاساس المزارع حتى نوقف خسائره ( تباركوا بتكاثر الاقدام )كما تفعله مهرجانات التمور بمدن القصيم
للتمور وطن بدا وانتهى بدون فعاليات ويؤكد خسائره
https://t.co/jhYGJM4Rim?ssr=true
وايضاً
http://www.hasatoday.com/123372