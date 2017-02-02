دوريات الأمن بالأحساء تضبط “عشريني” أثناء سرقته صرافًا آليًا

ألقى رجال دوريات الأمن بمحافظة الأحساء، مؤخرًا، القبض على مواطن عشريني أثناء محاولته سرقة المبالغ المالية الموجودة داخل جهاز للصرف الآلي بأحد المواقع بالمحافظة.

ومن جانبه، صرّح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه بفضل من الله وتوفيقه وبناءً لما توفر من معلومات؛ تمكّن رجال دوريات الأمن بمحافظة الأحساء، مؤخرًا، من القبض على مواطن عشريني أثناء قيامه بمحاولة فتح جهاز للصرف الآلي بأحد المواقع بالمحافظة، وذلك بغرض سرقة محتوياته من مبالغ مالية، مؤكدًا القبض على المتهم بعد ضبطه بالجرم المشهود وضبط الأدوات المستخدمة في السرقة، ومن ثم إيقافه وإحالة أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.