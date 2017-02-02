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الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 2 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

#وزارة_الصحة : بدء تنفيذ المسح الصحي.. الأحد المقبل

#وزارة_الصحة : بدء تنفيذ المسح الصحي.. الأحد المقبل

الأحساء – واس

تبدأ وزارة الصحة يوم الأحد المقبل تنفيذ أكبر مسح صحي في تاريخ المملكة يشمل أكثر من 50 ألف أسرة، بهدف تقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل الخطورة مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين وغيرها، إضافة إلى تقويم مدى قدرة النظام الصحي على الاستجابة لتطلعات واحتياجات السكان والتعرف على مدى تغطية الخدمات والبرامج الصحية للسكان وكذلك الإنفاق الصحي على مستوى الأُسر.

ويهدف المسح الذي تم مراجعته من قبل متخصصين محليين وعالميين ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للإحصاء، إلى توفير بيانات ومعلومات موثوقة عن الحالة الصحية للسكان بشكل دقيق بغرض استطلاع المؤشرات الصحية في المملكة التي تواجه المجتمع، والتعرف على المشاكل الصحية ووضع الحلول المناسبة لها وضمان توفير معلومات ذات اعتمادية عالية عن الوضع الصحي في المملكة قابلة للمقارنة دولياً واستحداث قاعدة من البيانات والأدلة لتقييم أداء النظام الصحي وقدرته على تحقيق الأهداف، وتوفير المعلومات اللازمة لصانعي القرار بما يحتاجونه من معلومات لتوجيه السياسات والاستراتيجيات والبرامج عند الضرورة.

يذكر أن عدد السكان المتوقع أن يشملهم المسح يبلغ 250 ألف نسمة، من مختلف الفئات العمرية من الولادة وحتى كبار السن، بمشاركة ميدانية لـ 571 مركزاً صحياً و 9 الآف صحي وإداري تُمثّل جميع المناطق الجغرافية والتنوع السكاني للمملكة، وسيتم تطبيق المسح في جميع مناطق المملكة، ويستغرق حوالى 6 أشهر

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