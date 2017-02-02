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الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 2 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

جلسة سرية بـ”الشورى” لمناقشة تقرير “نزاهة”

جلسة سرية بـ”الشورى” لمناقشة تقرير “نزاهة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت مصادر أن مجلس الشورى سيعقد جلسة سرية الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” للعام المالي 1436 – 1437هـ.

وقالت المصادر وفقا لـ”عكاظ” إن المجلس سيناقش أيضاً التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث طالبت لجنة الأسرة والشباب في المجلس برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً، وتحسين ورفع آلية تسديد القروض للمساعدة على استدامة أموال البنك.

وأوضحت أن اللجنة طالبت برفع قيمة القرض لأكثر من 60 ألف ريال، ورفع الحد الأعلى للراتب من 10 آلاف ريال إلى مستوى أعلى لفتح مجال أمام شرائح أكبر للاستفادة من القروض.

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