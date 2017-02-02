في أول أيامه.. أكثر من مليون تسجيل بـ”حساب المواطن”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي بن ناصر الغفيص، الشكر لفريق عمل برنامج حساب المواطن على جهودهم، بعد إحصاء برنامج “حساب المواطن” لأكثر من مليون تسجيل في أول أيامه.

وقال الغفيص، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “أشكر زملائي فريق عمل برنامج حساب المواطن على جهودهم”.

جاء ذلك بعدما أعلن “حساب المواطن”، اليوم الأربعاء، في تقرير إحصائي نشره عبر تويتر، أن عدد الحسابات المنشأة في اليوم الأول بلغ مليونًا و54 ألفًا، أغلبها عبر أجهزة الجوال، بنسبة 79%.

وذكر التقرير أن خدمة العملاء استقبلت أكثر من 43 ألف مكالمة هاتفية، وأن معدل انتظار المتصلين لم يزد على دقيقتين و11 ثانية.

جدير بالذكر، أن “حساب المواطن” برنامج وطني، أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، ويعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة معياره الرئيسي.