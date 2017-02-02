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الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 2 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إحباط تهريب 4.344زجاجة خمر مُخبأة داخل إرسالية برتقال

إحباط تهريب 4.344زجاجة خمر مُخبأة داخل إرسالية برتقال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية من الخمور بلغت (4.344) زجاجة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك.

وحول تفصيل ذلك قال عبدالرحمن المحنّا مدير عام جمرك البطحاء:” وردت للجمرك إرسالية عبارة عن كراتين من “البرتقال” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة بطريقة فنيّة في مقدمة الشاحنة وذلك في مخبأ تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، وأضاف المحنّا أنه جرى بعد إحباط المحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك”.

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