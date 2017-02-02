بالصور.. 85طالبًا يختتمون ملتقى تنمية المبرز لـ”صناعة الأهداف”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز بمحافظة الأحساء، بالتعاون مع نادي المعالي بمدرسة الترمذي، ملتقى “صناعة الأهداف” لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، والذي أقيم في نادي الحي بالمدرسة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وشمل الملتقى على ورش تطويرية بعنوان “كيف أحقق أهدافي المستقبلية” هدفت إلى نقل الخبرة إلى الشباب والنشء لتمكينهم من صناعة الأهداف المناسبة لهم في الحياة، واستضافت كلًا من تركي الدخيل الفائز بالمركز الأول والريشة الذهبية في المؤتمر العلمي الطلاب لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله)، والإعلامي إبراهيم الحسين الحائز على المركز الثاني على مستوى الدول العربية في جائزة “بادر” بجامعة الدول العربية، ونائب رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية عبدالعزيز الجوهر، والمدير التنفيذي لمركز الرواد للنشاط الاجتماعي عبدالرحمن العقار.

كما تضمن الملتقى على منافسة الخريطة الذهنية والتي ساعدت الشباب على استخدام طرق جديدة في تنظيم الأهداف في الحياة، ومسابقة البحث عن الأهداف التي ساهمت في تنمية مهارات اختيار الوسائل التي تعين الشاب على تحقيق الأهداف في الحياة، ومنافسة ملعب الأهداف والتي تعمل على تطوير مهارة التركيز لدى الشباب والتعاون مع فريق العمل.

وفي السياق، أكد رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز المهندس عدنان بن عبدالله العفالق، أن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة، حيثُ يسهم في إرشاد الشباب والفتيات لأساليب وطرق استثمار الوقت واستشراف المستقبل من خلال استعراض التجارب الناجحة، مشيرًا إلى أن المشروع سيحظى باستضافة العديد من الشباب المتميزين على مستوى المملكة، وأن هذا المشروع يأتي من صميم عمل لجان التنمية لرفع مستوى الوعي الاجتماعي في النواحي الحياتية والتنموية كافة.

أما المدير التنفيذي للجنة عبدالمحسن السلطان، فبيّن من جانبه، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود اللجنة لتأهيل الشباب والفتيات في المجتمع في جميع المجالات الاجتماعية والتي من خلالها يستطيع الشاب والفتيات العمل على تطوير القدرات الشخصية والذاتية والمهارات.

وأضاف بأن اللجنة تقدم خدماتها على صعيد واسع في الأحساء، حيثُ يتبع لها ستة مراكز تخصصية وهي مركز حياة لتعزيز القيم ومركز واحة التميز النسائي ومركز الطفولة ورعاية الموهبة ومركز الرواد للنشاط الاجتماعي ومركز النشاط الاجتماعي بمحاسن ومشروع عون لتمكين الأسر المنتجة.

يُشار إلى إن اللجنة تعمل وفقًا لخطة طموحة تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل والإرشاد والتوعية في المجالات كافة وللعديد من الفئات العمرية لتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.