أمانة الأحساء توضح السبب الحقيقي لإغلاق محل العصائر الشهير بالهفوف

الأحساء اليوم – خاص

نفي المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بووشل، صحة الأنباء التي روجتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول إغلاق أحد محال العصير الشهيرة في الأحساء، بسبب وجود فاكهة “متعفنة” تقدّم مع العصائر.

وأكد “بووشل” أنه “لا صحة للأخبار التي تم تداولها من قبل بعض وسائل الإعلام على المنصات الاجتماعية، عن إغلاق فرع عصيرات “سيجنتشر” في الهفوف؛ بسبب وجود فاكهة متعفنة”، مضيفًا: “تؤكد الأمانة أنها لم تصدر أي بيان أو تصريح بذلك”، منبهًا بأن “جميع ما تم تداوله على لسان بلدية الهفوف، غير صحيح”.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام للأمانة خالد بووشل، ردًا على استفسار صحيفة “الأحساء اليوم” حول ملابسات الإغلاق، أن “عملية تصوير واجهة المحل، وترويج الصورة مع معلومات كاذبة على الإنترنت، يعتبر تصرفًا مخالفا للقانون والأنظمة”، مشددًا على أن “الأمانة لا تقبل بأي تصرف مخالف للنظام”.

وحول حقيقة ما جرى، بيّن الناطق باسم أمانة الأحساء، أن “الموضوع يتعلق بأوراق وإجراء إداري بحت، لا علاقة له من قريب أو بعيد بسلامة وجودة الفاكهة والعصائر”، مهيبًا بجميع وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية “توخي الدقة والحذر، وعدم الانجرار وراء الإشاعات”، معتبرًا أن المصدر الوحيد لأي موضوع يتعلق بمثل هذا هو “أمانة الأحساء” وما يصدر من بيانات وتصريحات إدارة العلاقات العامة والإعلام.

يذكر أنه تم تداول صور خلال الأيام الماضية لبعض الفواكه قالت الرسائل المتداولة إنها تعود لذات المحل، وأن السبب في الإغلاق هو وجود فواكه متعفنة، وهو الأمر الذي نفته أمانة الأحساء.