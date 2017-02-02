مهرجان تمور الأحساء يسجل مبيعات بقيمة 19 مليونًا في أسبوع

الأحساء – “الأحساء اليوم”

سجلت بورصة التمور في مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة (ويا التمر أحلى 2017)، مؤشرات مبيعات مرتفعة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة بلغت 55%، حيث حققت المبيعات خلال 7 أيام (19 مليون ريال) في مؤشر عده المتابعون والاقتصاديون وأصحاب المصانع المشاركة نجاحًا يحقق طموحات وتطلعات القائمين على المهرجان بإخراج التمور من إطار محلية المنتج إلى عالميته.

وفي السياق، أكد رئيس اللجان التنفيذية بالمهرجان مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد المساعيل، أن المهرجان في نسخته الرابعة هو امتداد للمهرجانات السابقة والتي أسهمت في تنشيط منتج التمور الخام التي تباع في مهرجان “للتمور وطن” بمدينة الملك عبدالله للتمور، مشكلًا عملية تسويق في الجانب التصنيعي الذي أصبح محطة من محطات التجار زادت معها المبيعات بشكل لافت؛ بل وأصبح التنافس بين جميع التجار كبيرًا في رفع الجودة التصنيعية للمنتج.

وأضاف: من ذلك تميز إنتاج الدبس الذي كان في السابق لمصنع واحد وتحول ليكون في المحافظة عدد ثلاثة مصانع متخصصة في إنتاج الدبس المميز أحدها يعتبر الأكبر على مستوى المملكة، مشيدًا بما يتم إنتاجه من تمور تحويلية لفتت انتباه الزوار، بمشاركة 41 مصنعًا في المهرجان، مؤكدًا أهمية مختبر ضبط الجودة للتمور والذي يعتبر الركيزة الأساسية في الآلية التنظيمية لمنتج التمور من ناحية التصنيف والفرز وتحديد للجودة.

صناعات مبتكرة

في حين ذكرت المدربة المعتمدة في التمور بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) نوير صالح الزلفاوي، أنه تم العمل على تدريب الفتيات في المصانع والشركات المتخصصة في انتاج التمور المصنعة والتحويلية على العديد من مهارات العمل الإنتاجي؛ بما يتواكب مع التنمية التطويرية لمنتجات التمور، والتي ظهرت جلية وواضحة في أركان المهرجان بظهور العديد من المنتجات الجديدة المبتكرة والتي لاقت استحسان الزوار والمستفيدين، مثل “مربى التمور، سمبوسة التمر، والبان كيك التمر، والمعاميل بأشكال مبتكرة وبسبوسة التمر وكنافة التمر، وآيسكريم التمر”.

ألوان “عبير الأحساء”

بينما كانت ليلة أول أمس مختلفة في معرض عبير الأحساء, فالجمهور توقف في أركان المعرض معجبًا برشاقة وإبداع أنامل فنان يبدو وكأنه في العشرين من عمره رغم عقوده الستة التي قضى جلها بين المحبرة والريشة وعناصر الفن التشكيلي والرسم.

الفنان التشكيلي المعروف أحمد المغلوث، ترعرع في عشق الأحساء بين سعفات هجر ومياه عين الحارة، فرسمت النخلة وأجزاؤها جزءًا رئيسًا من شخصيته، فظلت خيالات النخلة والريف الحساوي يلاحقنه في كل أعماله فأثمر ذلك التاريخ الطويل من الفن الجميل عن لوحات عرضت في جامعة السربون في باريس وشنغهاي.

يعتبر “المغلوث” المشاركة في المهرجان فرصة لعرض تجربته التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود أمام الجميع وعرض خبرته في الاستفادة من خامات البيئة، النخلة هاجرت من الأحساء (الجرها) إلى العالم، ويقول إنه طوال عمره وهو يجرب ويحاول الاستفادة، وعرض المغلوث أمام الجميع كيفية عمل المجسمات بالصلصال، كما راح يداعب بريشته الرسم على سعف النخيل ، وحظي ركنه بتجمهر لافت من الزوار والفنانين.

حرفة الآباء والأجداد

في سوق القيصرية بالمهرجان اتخذ الحرفي علي حجي الحداد اسمه ارث حقيقي ليكون اسمًا على مسمى لحرفة آبائه وأجداده التي قضى فيها ردحًا من عمره (25 سنة) يجد منها ما يجد لتكون مصدر رزق له ولأبنائه وليحافظ على هذا الموروث الشعبي القديم الذي اشتهرت به الأحساء منذ القدم ولازال متواجدًا بأيدي وطنية يصنع منها أدوات مختلفة تلبي احتياجات المزارعين والبيوت “كالمحاش والعكفا والصخين والجدوم والسكين والسلات مستخدمًا في حرفته النار والصندلة والمطارق والقلم والمسمار”.

وعبّر “الحداد” عن سعادته بهذه المشاركة والتي اعتبرها ضمن نجاحاته التي يضفيها في رصيده بجانب المشاركات الأخرى من الجنادرية والخرج، مؤكدًا استعداده لتعليم من يرغب تعلم هذه الحرفة.

فلكلور المهن

وعلى المسرح الخارجي المخصص للفكلورات الشعبية؛ سعد الزائرين بما يقدم من فنون فلكلورية شعبية، حيث قدّم الفن الحساوي والذي يعتبر من الفنون الأحسائية الذي كان يؤدى بالتزامن مع العمل في المهن كالزراعة والبناء وهذا الفن يعتبر ذو إيقاعات بسيطة مستوحاة من إيقاع فن الفجري ويتميز بعذوبة ألحان العاطفة.

فيما قدم محمد المحيسن برنامج الألعاب والمسابقات الثقافية والحركية بمشاركة الكبار والصغار والتي حظيت بمشاركة فعالة من الزوار خاصة من خارج الأحساء.