توقيف سعودي بالهند لحمله جوال “الأقمار الصناعية”.. والسفارة تتدخل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أنهت سفارة المملكة في العاصمة الهندية نيودلهي اعتقال سائح سعودي بالهند، وتمكنت من إطلاق سراحه، بعد أن اعتقلته السلطات الهندية أول أمس الثلاثاء لحمله جوالاً يعمل بالأقمار الصناعية.

وأوضح السفير السعودي لدى الهند سعود الساطي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن السفارة اتصلت هاتفياً بالسلطات الأمنية الهندية، وتمكنت من إنهاء احتجاز مواطن قُبض عليه أول أمس الثلاثاء، لحمله هاتفاً يعمل بالأقمار الصناعية أو ما يُعرف بـ “الثريا” دون أن يكون لديه الوثائق التي تبرر حمله هذا النوع من الهواتف.

وكانت الشرطة الهندية قد داهمت أول أمس الثلاثاء منتجعاً بمقاطعة جايسلمير، وألقت القبض على سعودي “48 عاماً” و4 هنود كانوا برفقته، بعد أن بلغتها معلومات بأنه يحمل هاتفاً يعمل بالأٌقمار الصناعية، ثم نقلته بعد ذلك إلى قسم الشرطة، تمهيداً للتحقيق معه من قبل الاستخبارات الهندية.