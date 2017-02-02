“الإسكان”: لن نحذف اسم أي مقترض.. والمتأخرون باقون في قوائم الانتظار

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت وزارة الإسكان أنها لن تحذف اسم أي مقترض من قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية أو من استحقاق المنتجات السكنية والتمويلية ممن لم يتقدم لاستلام قرضه أو منتجه خلال 60 يوماً من صدور الموافقة عليه.

ونفت الوزارة، ما أثير بحذفها أي مستفيد من قوائم الانتظار في حال لم يتسلم القرض خلال الفترة المحدّدة بشكل نهائي، منبهةً إلى أنه سيكون هناك تقديم للمستفيدين الجاهزين لاستلام القرض فقط.

وقال المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال: إن الوزارة حريصة على تنظيم عمليات التخصيص والتسليم والإقراض للمستفيد الجاهز لاستلام القرض لتتيح تقديم المستفيدين الراغبين في الحصول على قروضهم مع إبقاء من تجاوز شهرين ممن ظهرت أسماؤهم في قوائم الصندوق العقاري.

وأضاف طلال: الاستفادة من المنتجات تبدأ بتخصيص منتج للمستحقين، وهذا المنتج يكون جاهزاً في نفس المنطقة، أو يكون منتجاً تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة عبر برنامج وافي للبيع على الخريطة، ومن ثمّ يحصل على التمويل على أساسها.