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الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 2 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

السجن 7سنوات والمنع من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن

السجن 7سنوات والمنع من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قضت المحكمة الجزائية بسجن مواطن سبع سنوات مع المنع من السفر مدة مماثلة لسجنه والمنع من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ثبوت أدانته بانضمامه لإحدى التنظيمات الإرهابية في الخارج والتدرب في معسكراتهم على استخدام الأسلحة، والتنسيق لخروج شقيقيه إلى سورية، وتخزينه مقاطع عن تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي، بثبوت إدانة مواطن وذلك بعد خروجه إلى مواطن القتال في سوريا، والانضمام لإحدى التنظيمات الإرهابية (جبهة النصرة) وعدد من التنظيمات الأخرى، والتدرب في معسكراتهم على استخدام الأسلحة، وتنسيقه لخروج شقيقه إلى سوريا؛ من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك، وإنتاجه وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد المعرفات المشبوهة والحصول منه على رقم أحد المنسقين في تركيا بهدف الدخول إليها للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتخزينه مقاطع عن تنظيم داعش الإرهابي.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومصادرة ذاكرتي البيانات والأجهزة الصوتية المضبوطة ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.

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