الغذاء_والدواء تحذر من منتجي كحل يحتويان على الرصاص والزرنيخ

الأحساء – واس

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي كحل، لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ.

وأوضحت “الهيئة” في بيان لها اليوم، أن مختصيها جمعوا وحللوا عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ تتجاوز الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية لمتطلبات السلامة في منتجات التجميل رقم GSO 1943، وأن التعرض لنسب عالية من الرصاص والزرنيخ يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، مشيرة إلى أن المنتجين من مؤسسة ماجد العطرجي، الأول كحل أحمر، والثاني كحل أسود.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام هذين المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، وأهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، داعية منافذ البيع ومراكز التوزيع إلى إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وعلى مستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها.

وخاطبت الهيئة الجهات المختصة لمتابعة سحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما إلى المملكة.

من جهة ثانية أغلقت اللجنة الدائمة للأجهزة والمواد المشعة الطبية (المشكّلة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية)، مستودعاً تابعاً لمنشأة أجهزة ومنتجات طبية في الرياض، بسبب مخالفته الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بنقل وتخزين المصادر المشعة الطبية.

وأوضحت “الهيئة”، أن اللجنة ضبطت مصدراً مشعاً طبياً تم نقله وتخزينه قبل الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة وبما يخالف اشتراطات ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنقل وتخزين المصادر المشعة الطبية، التي تحظر نهائياً تخزين المصادر المشعة الطبية من الجهات الناقلة والموردة وتقصر ذلك على الجهة المستفيدة فقط، مشيرة إلى أن اللجنة اتخذت الإجراءات النظامية وأغلقت المستودع.