“العمل” تنفي تحديد أسعار جديدة لاستقدام العمالة الفلبينية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على لسان متحدثها خالد أبا الخيل ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بأنها حددت تسعيرة جديدة للاستقدام من الفلبين، مؤكدة أن تسعيرة الاستقدام من الفلبين باقية كما هي، بين 18 و20 ألف ريال.

كما أكد المتحدث وفقاً لـ”الوطن”، أن وزارة العمل لم تصدر قرارا بوقف الاستقدام من سريلانكا، وأن الاتفاق مع الحكومة السريلانكية حدد التسعيرة الجديدة للاستقدام بـ1560 دولاراً، إلا أن بعض مكاتب الاستقدام السعودية علقت آلاف تأشيرات الاستقدام من سريلانكا، بعد أن توقفت عن إتمام إجراءات الاستقدام من هذا البلد.

وأوضح أبا الخيل أن تحديد سقف جديد للتكاليف أمر لا تقرره الوزارة بمفردها إنما يأتي بالاتفاق مع حكومات الدول المصدرة للعمالة المنزلية، مستنكراً رفض بعض مكاتب الاستقدام التدخلات التصحيحية من قبل الوزارة، والتي تصب في المصلحة العامة بالحد من المبالغة في الأسعار.