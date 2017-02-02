“الصحة” تنفي الحديث الشائع عن أضرار التطعيمات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كذبت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أضرار اللقاحات والتطعيمات التي وفرتها، مؤكدةً أنها مهمة جداً لصحة الأطفال والكبار.

وقالت الوزارة في ‘‘بيان‘‘ لها: ‘‘إن اللقاح المستخدم للتطعيم آمن وفعال، ويعطي حماية طويلة الأمد، حيث تم اعتماده واستخدامه عالمياً منذ أكثر من 40 عاماً‘‘.

وأكدت الصحة: أن اللقاح معتمد كذلك من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ولجنة مواصفات الشراء الموحد للأدوية والتطعيمات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.