إصلاح ذات البين بتنمية الأحساء ينهي (145) قضية في 3أشهر

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أنهى قسم إصلاح ذات البين بجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، في الثلاثة أشهر الأولى من عام 1438هـ، أكثر من (145) قضية في المركز الرئيس بالهفوف والمراكز التابعة له في المبرز والعيون والطرف والعمران، لأكثر من (521) مستفيدًا ومستفيدة، تنوعت قضاياها بين الخلاف على النفقة والحضانة واختلال العلاقات الزوجية، عقد لها أكثر (403) جلسات، بنسبة صلح (69%).

وعبّر رئيس قسم الإصلاح الأُسري بالجمعية الشيخ سعود بن خالد الحليبي، عن سعادته بهذا المنجز الذي أسهم فيه 40 مصلحًا، فيما شكر فضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم بن صالح التنم، سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود (حفظه الله)، على تشجيعه للجمعية وتقديره الكبير لمساهمتها في معالجة القضايا التي ترد إليها من الجهات الرسمية، بحكمة وروية، تنتهي بحمد الله تعالى إلى الصلح بين الطرفين.

كما تلقت الجمعية خطابًا رسميًا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء الشيخ خالد بن أحمد الطليحي، ذكر فيه ورود قضية شقاق بين زوجين، واقتضى النظر نصب حكمين بينهما.

جدير بالذكر، أن قسم إصلاح ذات البين، يضم (40) مصلحًا أسريًا مؤهلون تأهيلًا علميًا للإصلاح بين الناس والتحكيم بينهم، منهم من حصل على دبلوم الإرشاد الأسري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أو من جامعة الملك فيصل بالأحساء، وجميعهم اجتازوا برنامج تأهيل المصلحين الأسريين لمدة (40) ساعة تدريبية في (10) أيام.

ويستقبل القسم الحالات الواردة له من المستفيدين مباشرة وتسمى بالقضايا الحضورية، أو عن طريق الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي محافظة الأحساء، ودار الإفتاء بالمنطقة الشرقية، والمحكمة العامة بالأحساء والمحكمة الجزائية، والمحكمة العامة بمدينة العيون، والمحكمة العامة بمدينة الجفر، ومراكز الشرط، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومكتب الحماية الاجتماعية، ودار رعاية الفتيات.

ومن برامج القسم الدورية اللقاء الشهري للمصلحين الأسريين، وفيه تعقد جلسات عملية لبحث المستجدات في القضايا الأسرية ووضع الحلول المناسبة لها، كما يعقد القسم لقاءات تطويرية للمصلحين الأسريين مع الجهات والشخصيات ذات العلاقة في المجال الأسري كأصحاب الفضيلة قضاة الأحوال الشخصية، وأصحاب الفضيلة مأذوني الأنكحة.

وبمناسبة مرور (12) سنة على افتتاح القسم، شكر مدير الجمعية الدكتور خالد بن سعود الحليبي، جميع المصلحين الأسريين المتعاونين مع الجمعية، إلى جانب تكريم الجميع في لقاء أخوي حضره المصلحون والمستشارون بالجمعية.