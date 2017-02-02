ضبط قارب حاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات للمملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحبط رجال حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، فيما تم القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية حاولوا إدخال هذه المواد للمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، الخميس (2 فبراير 2017)، بأن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة تمكنوا فجر أمس من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة؛ حيث رصدت الكاميرات الحرارية قارب أثناء محاولة دخوله إلى المياه السعودية عبر حدود مسؤوليات قطاع جده.

ومن خلال المتابعة تم القبض على أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية ونتج عن هذه العملية احباط كمية كبيرة من المواد المخدرة، تمثلت بـ ثلاثمائة وثمانية وستين كيلوجراما وخمسة وخمسين جراما من الحشيش المخدر وألف ومائة قرص أمفيتامين، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كل الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائ وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكل محاولات التهريب عبر الحدود .