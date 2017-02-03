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الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 3 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

توقعات باستمرار الموجة الباردة على وسط وشرق وجنوب وغرب المملكة

توقعات باستمرار الموجة الباردة على وسط وشرق وجنوب وغرب المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المصاحبة للكتلة الباردة المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق وجنوب وغرب المملكة، وسماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر مائج.

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