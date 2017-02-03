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الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 3 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المواطنة صاحبة واقعة مطار القاهرة تروي تفاصيل احتجازها مع بناتها

المواطنة صاحبة واقعة مطار القاهرة تروي تفاصيل احتجازها مع بناتها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت المواطنة صاحبة أزمة مطار القاهرة، تفاصيل ما حدث معها، صباح أمس الخميس، ما أدى إلى تخلفها عن رحلتها المغادرة من القاهرة إلى الدمام.

وقالت المواطنة، إن مشادة كلامية وقعت بينها وبين موظفة التفتيش في مطار القاهرة، بعد أن حاولت الموظفة استفزاز بناتها بطريقه غريبة بسبب عدم وضع الشنطة على سير التفتيش، ما استدعى تدخل أمن المطار واحتجازنا، ليحضر بعد ذلك مسؤولون في المطار٬ وأبلغنا بإمكانية السفر على الرحلة التالية بشرط أن نكتب خطاب اعتذار للموظفة، وفقا لـ”الرياض”.

وأفادت المواطنة٬ أنها وبناتها رفضن هذا العرض٬ وطالبن بحضور محام ومندوب من السفارة كي لا تضيع حقوقهن القانونية بعد مغادرة رحلتهن٬ وبالفعل حضر المحامي التابع للسفارة لمتابعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق المواطنة.

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