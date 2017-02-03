تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 3 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد خمسة عقود مع مستشفيات خاصة داخل اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد خمسة عقود مع مستشفيات خاصة داخل اليمن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس تمديد خمسة عقود لعلاج المصابين اليمنيين في مستشفيات القطاع الخاص داخل اليمن بتمويل ومتابعة من المركز.

وتستهدف هذه العقود تقديم الرعاية الطبية الكاملة لأكثر من (750) مصاباً في محافظتي عدن وتعز وفق المعايير الطبية الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، بمتابعة وإشراف من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.وفقا لـ”واس”

ويأتي هذا التوقيع استمراراً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز داخل وخارج اليمن لعلاج المصابين والمرضى اليمنيين.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

ارتفاع طلبات التسجيل في “حساب المواطن” إلى 1.5 مليون

ارتفاع طلبات التسجيل في “حساب المواطن” إلى 1.5 ...

«البيئة والمياه» تنفي عزمها إصدار جوازات لصقور وحيوانات أليفة

«البيئة والمياه» تنفي عزمها إصدار جوازات لصقور وحيوانات ...

المواطنة صاحبة واقعة مطار القاهرة تروي تفاصيل احتجازها مع بناتها

المواطنة صاحبة واقعة مطار القاهرة تروي تفاصيل احتجازها ...

توقعات باستمرار الموجة الباردة على وسط وشرق وجنوب وغرب المملكة

توقعات باستمرار الموجة الباردة على وسط وشرق وجنوب ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*