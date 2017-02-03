«البيئة والمياه» تنفي عزمها إصدار جوازات لصقور وحيوانات أليفة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال المدير العام لإدارة الثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه، الطبيب البيطري الدكتور إبراهيم قاسم، إن “إصدار جوازات سفر للحيوانات الأليفة إجراء متعارف عليه فقط بين الدول الأجنبية، ولا توجد لدينا آلية لذلك”.

وأضاف “قاسم” أن الوزارة تصدر بطاقات ملكية فقط، وهناك ما يقارب 105 آلاف رأس من الإبل تم إصدار بطاقات ملكية لها، في كل من منطقتي القصيم والشرقية، والعمل جارٍ على تطبيق ذلك في مدينة الرياض، بالتزامن مع إطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للإبل العام الحالي، وفقاً لـ”الوطن”.

وأبان قاسم أن “بطاقة الملكية تمنح بأرقام إلكترونية، وهو نظام بدأ تطبيقه منذ سنتين، ولا يزال يُعمل به حتى وقتنا الراهن”.

يشار إلى أن عدداً من دول الخليح، منها الكويت، وضعت اللمسات الأخيرة على إجراءات إصدار جوازات سفر لصقور وحيوانات أليفة أخرى، فيما نفت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه اعتزامها القيام بذلك.