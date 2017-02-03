بالصور.. مدير صحة الأحساء يدشّن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان 2017

الأحساء – “الأحساء اليوم”

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، دشن مدير الشؤون الصحية عبدالحميد العمير، مساء أمس الخميس، معرض وفعاليات الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان 2017م تحت شعار “(٤٠×٤٠).. وقاية وشفاء”، والتي تستمر أسبوعين في مجمع العثيم مول.

وحضر التدشين كل من رئيس مجلس جمعية مكافحة السرطان بالأحساء محمد بن عبدالعزيز العفالق، والمساعد للشؤون التعليمية حمد العيسى، والمساعد للشؤون المدرسية والمدير التنفيذي لجمعية السرطان بالأحساء يوسف الملحم، والمساعد الخدمات المساندة عماد الجعفري، وعميد كلية العلوم الطبية بالحرس الوطني الدكتور نواف العنزي، وأمين غرفة الأحساء عبدالله النشوان، والمدير التنفيذي بمستشفى الموسى التخصصي مالك الموسى والدكتور عمر بايمين.

واشتمل المعرض على أركان “توعوي – من نحن – التغذية الصحية – الفحص الذاتي – استشرني – مركز نوال العفالق”، ويقدم المعرض استشارات من قبل متخصصين في هذا المجال، وكذلك سيارة الماموجرام لفحص سرطان الثدي عند السيدات، وذلك طيلة أيام المعرض.

وفي حديث للمدير التنفيذي يوسف الملحم، قال: “إننا سعداء كجمعية مكافحة مرضى السرطان بالأحساء المشاركة في معرض وفعاليات الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان 2017 م تحت شعار ٤٠×٤٠ وقاية وشفاء، وهي بادرة لتوعية مرضى السرطان على مستوى المملكة والخليج، والتنبيه بأمراض السرطان والتوعية بأهمية الكشف المبكر، ومتى اكتشف مبكرًا فتكون نسبة الشفاء من المرض بنسبة عالية، ويجب على كل “رب أسرة” نشر هذه الثقافة في الأسرة والمجتمع والنصح بالفحص المبكر، ونحن بالجمعية، نقوم على تثقيف المستفيدين الزائرين للمعرض.

ونبّه بأن “موضوع الفحص يشكل هاجسًا بين النساء بالمجتمع في السابق ولكن بعد الحملات التوعوية ودورنا نحن كجمعية هناك تغير في مفهوم المواطنين وإدراكهم بالفحص المبكر، وإدارة التعليم بالأحساء سخّرت كل ما لديها من إمكانيات وتدريب الطالبات على الفحص الذاتي”؛ ليختتم بتكريم إدارة تعليم الأحساء، وذلك لدورها المجتمعي وغرس الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والدوائر الحكومية بالمحافظة.