30طنًا صفقة خلاص في “ويُا التمر أحلى” ومواقع التواصل تروج للمهرجان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شهد مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة “ويُا التمر أحلى 2017″، والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الأحساء، بمقر مركز الأحساء للمعارض، صفقة بلغت 30 طنًا من تمر الخلاص بما يعادل نصف مليون شريط مغلف من التمر لصالح إحدى الشركات المختصة في توريد التمور لإفطار الصائم في مكة المكرمة، بحضور المدير العام للشركة سليمان محمد المزيني، ومدير اللجان التنفيذية بالمهرجان المهندس محمد السماعيل، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة خالد بن محمد بووشل.

التمور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وفي جانب آخر، أشعل مهرجان “ويا التمر أحلى” تنافسًا كبيرًا بين الزوار ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وحضي (السناب شات) الحظ الأوفر من الرواج الكبير، والذي يرافقه فلتر شعار المهرجان، نظير تنوع المهرجان وحرص الزوار والمغردين على توثيق تلك الفعاليات عبر حساباتهم الشخصية في توتير وكذلك سناب شات وعلى موقع فيسبوك والانستقرام، هذا إضافة إلى التفاعل الكبير مع جميع الحسابات الرسمية أو الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن أمانة الأحساء قدمت رسائل SMS لكل أهالي الأحساء لحضور المهرجان، مبينًا أن العالم شهد اتّساعًا واسعًا في العديد من المجالات التي ما عادت كالسابق، حيث أصبح العالم أسهل وأكثر تطوّرًا، ولا سيّما في مجالات التّواصل الاجتماعي الحديثة، إذ إنّها أصبحت ذات أهمية لمواكبة الحدث والتي تشمل الأسرة كُلّها، صَغيرها وكبيرها، وقربت المسافات الجغرافيّة، وحصرت العالم ضمن نطاق صغير.

وأشار “بووشل” إلى أن المهرجان انطلق منذ بدايته فلتر يحمل شعار “الأحساء أحلى” عبر السناب شات ولاقى ردود فعل كبيرة من داخل وخارج المملكة، كما لاقى حساب أمانة الأحساء الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إبداء آرائهم ومقترحاتهم المتنوعة وغيرها والتي تتزامن مع المهرجان.

كما نشط عدد من الحسابات الرسمية والشخصية على سناب شات في عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالمهرجان والأجواء، وغيرها إضافة إلى تغطيات خاصة للفعاليات، وكان للأجواء الباردة التي هبت على الأحساء طول الأيام الماضية النصيب الأكبر من المنشورات على السناب شات وباقي وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم عرضها بالفيديو ونقل الأجواء المبهرة التي ميزتها عن بقية مناطق المملكة.

وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعية منصة قوية للإعلان والدعائية عن الفعاليات والترويج لمحافظة الأحساء سياحيًا عبر الصور والفيديو والمنشورات التي تقدم صورة حية عن الأجواء التي يعيشها المشاركون في الاحتفالات أو أجواء المنطقة.

ملتقى خليجي في معرض عبير الأحساء

تحوّل معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية إلى ملتقى خليجي جمع نخبة من الفنانات التشكيليات حيث تواجدت الإماراتية فاطمة الدهمش والكويتية نورة العبدالهادي والقطرية حصة كلا والبحرينية كادي مطر والعمانية طاهرة فداء، ومشاركة مجموعة من الفنانات التشكيليات السعوديات ممثلًا في إيمان المكينة ومريم جمعة وخلود المسيري ومدية آل طالب قدمن ورشة عمل في الفن التشكيلي وسط حضور وتفاعل كبير من الزوار مع الأعمال المتنوعة التي قدمت.

وحظي المعرض بمشاركة الفنان التشكيلي عبدالحميد البقشي، بلوحة يصل عمرها إلى 37 عامًا أعادت له الذكريات الجميلة عندما كان طالبًا يدرس في أمريكا، موضحًا أنه اختار هذه اللوحة للمشاركة في هذا المعرض لتكون له ذكرى جميلة أيام الدراسة في أمريكا وتحديدًا في حصة الرسم، مشيرًا أن حياته مع الفن التشكيلي بدأت قبل دخوله المدرسة ومسجلًا إعجابه الكبير بالمعرض وبالمشاركات الكبيرة وبتميز الحضور.

ومن جانبها، أعربت مشرفة المعرض كريمة المسيري عن سعادتها الكبيرة بما سجله المهرجان من نجاحات، وما تميز به معرض عبير الأحساء من مشاركات عدة لفتت انتباه الزوار، كذلك أدبت مشرفة المعرض كريمة المسيري، سعادتها الكبيرة بما سجله المهرجان من نجاحات وما تميز به معرض عبير الأحساء من مشاركات عدة لفتت انتباه الزوار.

النجارة بالمطرقة

في ركن سوق القيصرية، حيث الحرف الشعبية والمشغولات اليدوية تبدأ عملية النقش على الخشب بطابع تراثي قديم يجسدها الحرفي عبدالله الشعبان (66 عامًا)، مستفيدًا من خبرته الطويلة في لفت انتباه الزوار بالحركة السريعة للازميلا والمطرقة يتقن من خلالهما مهنة النحت والطرق على الخشب، وعمل المشغولات الحرفية القديمة، مشيرًا إلى أنه تعلم هذه الحرفة من الطفولة من خاله وجده عندما كان يساعدهم في مهنة النجارة واحترف العمل فيها، وزاد تعلقه بها حتى أصبحت مصدر رزق يوفر له الحياة الكريمة.

وأكد “الشعبان” أنه يقوم بعمل فنون الزخرفة الإسلامية التي تعتمد على المهارة والدقة والحرفية العالية، وبعض الخطوط والرسومات التي تعبر عن الحياة التقليدية لهذه المهنة. وفي صناعة الأبواب التقليدية، والشبابيك المتنوعة، والصناديق المختلفة المزخرفة بالمسامير الذهبية والفضية.

الفنون الشعبية تضفي دفئ شتاء المهرجان

رغم الأجواء الباردة إلى أن تفاعل الحضور مع الفلكلورات الشعبية التي قدمتها فرقة دار السامر للفنون الشعبية على المسرح الداخلي في سوق قيصرية الأحساء، والتي بدأت بالعرضة السعودية وتقديم الفنون الشعبية الأحسائية منها والعرضة الحساوية ولون الخماري والعاشوري وزفة المعرس والسامري.