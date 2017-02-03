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الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 3 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مستشفى الملك فيصل بالأحساء يفعّل الأسبوع الثاني للتوعية بالسرطان

مستشفى الملك فيصل بالأحساء يفعّل الأسبوع الثاني للتوعية بالسرطان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بعنوان “من أجل الحياة لنكن معهم”، افتتح مدير الشؤون الصحية بمحافظه الأحساء عبدالحميد بن عبدالله العمير، معرض التوعية بالسرطان بمجمع العثيم، والذي ينظمه مستشفى الملك فيصل العام، بمشاركة عدد من مستشفيات المنطقة وجهات خيرية متعددة، وذلك انطلاقًا من توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بتفعيل الأسبوع الثاني للتوعية بالسرطان تحت مسمى (40×40).

ويتضمن المعرض التعريف بأنواع السرطان وأسبابه وطرق الوقاية منه، إلى جانب ركن خاص لرؤية المملكة 2030 تحت قيادتنا الرشيدة، كما لم ينسَ المنظمون أبطالنا في الحد الجنوبي حيث وضع ركن خاص لهم.

ومن جهته، ثمّن مدير مستشفى الملك فيصل العام بالأحساء عبدالحليم بن عبدالله الدقيل، تواجد مدير الشؤون الصحية والمساعدين في هذه الفعالية.

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