“الخدمة المدنية”: كيان تنظيمي جديد لحماية “الجدارة” بالوظيفة العامة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف تقرير رسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن الوزارة قامت بدراسة مقترح لتأسيس كيان تنظيمي لحماية ‘‘الجدارة‘‘ في الوظيفة العامة، بهدف اختيار أفضل الكفاءات من الأيدي العاملة للعمل في القطاع الحكومي بمختلف المهن والوظائف.

وبحسب صحيفة ‘‘المدينة‘‘ فإن حماية الجدارة في الوظيفة العامة، قد يتضمن العديد من الإجراءات والاختبارات المختلفة من أجل الارتقاء بالأيدي العاملة في القطاع الحكومي.

وتقوم وزارة الخدمة المدنية، حاليًا بالتوظيف في 3 سلالم فقط: هي اللائحة الصحية لمن هم على وظائف رسمية، واللائحة التعليمية، وموظفو الكادر العام، بينما تتم عملية التوظيف لأكثر من 120 وزارة وهيئة وجهة حكومية، وصناديق حكومية دون المرور على الوزارة.