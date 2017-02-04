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السبت, 7 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 4 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الطقس.. سماء غائمة على بعض المناطق

الطقس.. سماء غائمة على بعض المناطق

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدي الرؤية الأفقية على جنوب المملكة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول في فترة ما بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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