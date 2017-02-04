بالصور.. بدء أعمال تجهيز مقر فنون الأحساء الجديد بالمكتبة العامة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

بدأت أعمال الصيانة والتركيب على قدم وساق في مبنى جمعية الثقافة والفنون بالأحساء وبمقرها الجديد المخصص بمبنى المكتبة العامة بالأحساء، حيث تم استغلال قبو ذي مساحة كبيرة وتقسيمه إلى قاعة واسعة تخدم الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي من خلال إقامة المعارض الفنية، إضافة إلى قاعة مسرح متعددة الأغراض ويقدم من خلالها الورش والدورات الفنية المختلفة، وكذلك تجهيز قاعة سوف تشهد عودة مكتبة الجمعية والتي ستضم كتبًا مختلفة يستفيد منها الباحثون والقراء من الجمهور.

وفِي الجانب الآخر، تم تركيب جدران من الجبس وتجهيز المكاتب الإدارية مع تجهيز قاعة المسرح بالأعداد لمدرج الجمهور، وزيادة مساحة خشبة المسرح، مع وضع الكواليس وتركيب الإضاءات والأجهزة وشاشة العرض.

وفي السياق، أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم، أن العمل جارٍ ليلًا ونهارًا، ونتوقع أن ننتهي -بمشيئة الله- من تجهيز المبنى خلال ثلاثة أشهر تقريبًا وبشكل يليق بجمهور الأحساء ومثقفيه وفنانيه، مقدمًا في هذا الصدد شكره وتقديره لوزير الثقافة والإعلام، ولإدارة المكتبات العامة بالوزارة، ولإدارة المكتبة العامة بالأحساء؛ على تعاونها واهتمامها، وأيضًا للمركز الرئيس للجمعية بالرياض على المتابعة والاهتمام والدعم.

وأكد “الغوينم” أن الجمعية والتي تعتبر أولى الصروح الثقافية والفنية بالأحساء وقدمت خلال مسيرتها والتي تقترب من الخمسين عامًا شتى أنواع البرامج والفعاليات المختلفة، كما إتاحة الفرصة لآلاف الموهوبين والموهوبات وفِي جميع أشكال العمل الثقافي والفني، مضيفًا: “وأننا حريصون أشد الحرص على المحافظة على هذا الكيان الكبير والاهتمام بمكتسباته والتي أهمها تعزيز المواطنة الصالحة المحبة والمبدعة، واكتشاف المواهب القادرة على تقديم الوطن وإنجازاته في كل المحافل العربية والدولية”.

وأخيرًا، دعا مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، أبناء المحافظة من رجال الأعمال وكذلك المثقفين والفنانين للمساهمة والحفاظ على هذه المؤسسة الثقافية ودعمها بشتى السبل، وهو أقل ما يمكن تقديمه للمجتمع والوطن.