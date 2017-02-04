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السبت, 7 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 4 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الخدمة المدنية” تحدد 11 شرطاً لإقامة المصليات في مقرات الجهات الحكومية

“الخدمة المدنية” تحدد 11 شرطاً لإقامة المصليات في مقرات الجهات الحكومية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وضعت وزارة الخدمة المدنية 11 شرطاً لإقامة “مصليات” داخل مقرات الجهات الحكومية، بعد أن وجهت جميع الجهات الحكومية بتوفير مواقع مناسبة لمنسوبيها لأداء الصلاة.

وتضمنت الاشتراطات التي حددتها الوزارة، وفقاً لـ”الوطن”، أن يكون الموقع بعيداً عن الضوضاء وأماكن راحة الموظفين، وتهيئة أماكن الصلاة بالفرش والسجاد المناسب، توفير أرفف لحفظ المصاحف، أن تتوافر بالمصليات التهوية والإضاءة والتكييف المناسب، وتوافر مخارج للطوارئ.

كما تضمت الاشتراطات، الاعتناء بنظافة المصليات، أن تكون التوصيلات الكهربائية بالمصليات آمنة، توافر أنظمة الصوت المناسبة في المصليات، توافر ثلاجات مياه صغيرة، توافر الأرفف المناسبة لوضع الأحذية،وأن تخضع المصليات لإشراف الجهات المختصة.

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