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السبت, 7 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 4 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مصادر: “التعليم” تضع خطة لمواجهة أزمة تقاعد 19 ألف معلم

مصادر: “التعليم” تضع خطة لمواجهة أزمة تقاعد 19 ألف معلم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أفادت مصادر أن وزارة التعليم تعكف على تنفيذ عدة خطوات لسد النقص الحاصل في المدارس بسبب تقاعد أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة، وذلك بطرح وظائف شاغرة والإعلان عنها عبر وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى خُطوات أخرى مختلفة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”المدينة” أن من أبرز الخطوات التي ستتخذها الوزارة لتوفير المعلمين والمعلمات دون توظيف كامل الأعداد مقابل المتقاعدين ما يلي:

– تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية.

– تقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة.

– تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية؛ بحيث يتم تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قِبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم.

– إعادة هيكلة بعض المدارس بما يتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات.

– ضم بعض المدارس التي يقل فيها عدد الطلاب والطالبات عن النصاب إلى مدارس أخرى.

– دراسة سحب قادة المدارس الأهلية المعارين من المدارس الحكومية من تلك المدارس وإخضاعها لرقابة هيئة تقويم التعليم العام بدلًا من إقحام التعليم في الرقابة.

– تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في الاستثمار في التعليم العام بما في ذلك رياض الأطفال.

– التوسع في القسائم التعليمية الحكومية للدراسة في المدارس الأهلية.

– إنشاء شركة للموارد البشرية هدفها خصخصة الوظائف التعليمية.

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