تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 7 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 4 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إلزام الشاحنات بتركيب حواجز للحدِّ من انزلاق السيارات تحتها

إلزام الشاحنات بتركيب حواجز للحدِّ من انزلاق السيارات تحتها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أمهلت هيئة النقل العام جميع الشاحنات “أجرة ونقل خاص” حتى نهاية 2017 لتركيب حواجز الحماية بكافة الجنبات؛ وفقاً لمواصفات وضوابط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأوضح رئيس هيئة النقل رميح الرميح: أن قرار الحواجز يأتي للحدِّ ـ بعد عناية الله عز وجل ـ من الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن حوادث الشاحنات بالطرق السريعة؛ لكونها تُقاوم انزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند اصطدامها بها.

وأكد الرميح: أن هذا الإجراء سيُعتمد كأحد مسوغات إصدار التراخيص، وبطاقات التشغيل اللازمة للشاحنات، مهيباً بشركات الشحن وأصحاب الشاحنات بالتعاون مع “الهيئة” في مثل هذه التنظيمات التي تهدف لتحسين بيئة السلامة، والمحافظة على سلامة الأرواح.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

«الحصيني» يتوقع انكسار موجة البرد بدءاً من غد الأحد

«الحصيني» يتوقع انكسار موجة البرد بدءاً من غد ...

“الثنيان” يفتتح المخيم الترفيهي الثاني لمنسوبي تقنية الدمام

“الثنيان” يفتتح المخيم الترفيهي الثاني لمنسوبي تقنية الدمام

تشييع شهيد الوطن نواف المطيري من جامع المهنا بشقراء

تشييع شهيد الوطن نواف المطيري من جامع المهنا ...

وفاة مواطن عمره 100 سنة بعد حريق غرفته في يدمة

وفاة مواطن عمره 100 سنة بعد حريق غرفته ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*