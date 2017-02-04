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السبت, 7 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 4 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

دراسة: سموم بأغلفة الوجبات السريعة قد تسبب السرطان

دراسة: سموم بأغلفة الوجبات السريعة قد تسبب السرطان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذَّرت دراسة حديثة، أعدها علماء أمريكيون، من أن أغلفة الوجبات السريعة تحتوي على مواد سامة، قد تؤدي إلى السرطان وضعف الخصوبة.

 

وأظهرت الدراسة التي أعدها باحثون من ولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة، أن الصناديق والكؤوس الورقية وكذلك الورق، المستخدمة جميعها في نقل ولف الأطعمة تحوي موادَّ ضارة.

 

وحلل الباحثون عينة من 400 ورقة وصندوق وعبوة يستخدمها 27 مطعماً للوجبات السريعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فوجدوا أن ما يقرب من نصف العبوات و20% من الورق المستخدم للف الشطائر بها مواد سامة.

 

وكانت الأطعمة المكسيكية والحلويات والخبز الأكثر تعرضاً لهذه المركبات السامة، بحسب الدراسة التي نشرت في دورية للعلوم والتكنولوجيا البيئية في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

ووصف الباحثون الأمر بأنه “مقلق”، لا سيما أن طفلاً من بين كل ثلاثة أطفال يتناولون الوجبات السريعة يومياً، وفق ما تشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في البلاد.

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